世界盃｜日本足球女神影山優佳追和興奮失態　點出兩關鍵球員

在日本藝能界對足球非常熟悉，被稱為日本足球女神的前偶像成員影山優佳，目前受日本串流平台的邀請，在美國追隨日本隊進行採訪。在對荷蘭的一戰，電視台特別拍下了她在入球後的反應在網上供網民欣賞，對於那幾乎失態的興奮，網民都說在偶像身上是看不到的。而其實除了影山，其前偶像組合隊友的原田葵，也為另一間電視台作為記者在美國採訪，有網民在好奇，二人會否在美國碰頭。

25歲的影山優佳，早已考取了日本足協的教練以及裁判資格。從小就喜歡足球，加上本身智商是人類最高2％，因此就對足球戰術有相當深入了解。今年她獲日本網上平台「DAZN」的邀請成為平台的評述之一，DAZN特別在社交平台發放了她在日本隊追平時的興奮表情，由於她最初的緊張表情本身都不可能在偶像身上表示，而之後的興奮表情以及行為，也被網民指完全就是一個普通球迷而不是偶像。而由於影山會關注於所有比賽發表評論而睡眠不足，故此在社交平台也有「影山去睡」的標語，表達對她的關心。