世界盃｜日本足球女神影山優佳追和興奮失態　點出兩關鍵球員

在日本藝能界對足球非常熟悉，被稱為日本足球女神的前偶像成員影山優佳，目前受日本串流平台的邀請，在美國追隨日本隊進行採訪。在對荷蘭的一戰，電視台特別拍下了她在入球後的反應在網上供網民欣賞，對於那幾乎失態的興奮，網民都說在偶像身上是看不到的。而其實除了影山，其前偶像組合隊友的原田葵，也為另一間電視台作為記者在美國採訪，有網民在好奇，二人會否在美國碰頭。
25歲的影山優佳，早已考取了日本足協的教練以及裁判資格。從小就喜歡足球，加上本身智商是人類最高2％，因此就對足球戰術有相當深入了解。今年她獲日本網上平台「DAZN」的邀請成為平台的評述之一，DAZN特別在社交平台發放了她在日本隊追平時的興奮表情，由於她最初的緊張表情本身都不可能在偶像身上表示，而之後的興奮表情以及行為，也被網民指完全就是一個普通球迷而不是偶像。而由於影山會關注於所有比賽發表評論而睡眠不足，故此在社交平台也有「影山去睡」的標語，表達對她的關心。
／— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
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預測中場鈴木唯人堀起
作為日本的足球評述，她也提出自己的看法：「我希望他們能夠提升團隊默契，適應炎熱潮濕的氣候，並以此作為基石，晉身淘汰賽。作為日本歷史上最強的國家隊，他們應該能夠突破八強的瓶頸，並力爭取得歷史最佳戰績。」在今場她提到兩個關鍵球員，分別是防守中場的鎌田大地及佐野海舟，她指：「在過去的4年裡，森保的日本隊最大的進步在於能夠防範於未然，在關鍵時刻挺身而出。球隊的人才儲備達到了歷史最佳水平。久保建英和堂安律上次表現出色，他們之間的默契配合依然延續。上田綺世和前田大然具備快速得分的能力。富安健洋也回歸了後防線。另外，我個人非常關注鈴木唯人。我感覺這次比賽會讓他揚名世界。」
影山的偶像團隊友原田葵，目前是富士電視台的女主播之一，而她目前被電視台派往美國採訪世界盃，故此一些粉絲也關注，以往同團的二人會否在海外的工作聚頭。影山優佳2016年加入偶像團隊櫸坂46，作為副團平假名櫸坂46一員。其後平假名團隊分拆及改名日向坂46，而原田葵為櫸坂46創團的一期生，自2015年入團至團後來改名櫻坂46，於2022年偶像畢業並在大學畢業後成為電視台的主播，因此二人曾短時間同團。
2026/06/15(月) オランダ戦終了直後のＷ杯中継のあおたん、うふふ pic.twitter.com/7sVukfhEUz— よねみ～ん (@norichannno) June 14, 2026