熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-15 19:04
更新：2026-Jun-15 19:04

世界盃｜日本足球女神追和興奮失態　點出兩關鍵球員

分享：
SnapInsta.to 721415655 18034151834813378 4490414807647072010 n

影山優佳。(IG)

adblk4

在日本藝能界對足球非常熟悉，被稱為日本足球女神的前偶像成員影山優佳，目前受日本串流平台的邀請，在美國追隨日本隊進行採訪。在對荷蘭的一戰，電視台特別拍下了她在入球後的反應在網上供網民欣賞，對於那幾乎失態的興奮，網民都說在偶像身上是看不到的。而其實除了影山，其前偶像組合隊友的原田葵，也為另一間電視台作為記者在美國採訪，有網民在好奇，二人會否在美國碰頭。

25歲的影山優佳，早已考取了日本足協的教練以及裁判資格。從小就喜歡足球，加上本身智商是人類最高2％，因此就對足球戰術有相當深入了解。今年她獲日本網上平台「DAZN」的邀請成為平台的評述之一，DAZN特別在社交平台發放了她在日本隊追平時的興奮表情，由於她最初的緊張表情本身都不可能在偶像身上表示，而之後的興奮表情以及行為，也被網民指完全就是一個普通球迷而不是偶像。而由於影山會關注於所有比賽發表評論而睡眠不足，故此在社交平台也有「影山去睡」的標語，表達對她的關心。

adblk5
SnapInsta.to 723110738 18033982265813378 6992017443561983205 n SnapInsta.to 713043636 18032211170813378 4953971473277972738 n SnapInsta.to 721625446 18033982340813378 8256937043698038510 n SnapInsta.to 723491240 18034151825813378 6338381429209561846 n SnapInsta.to 723041360 18034151810813378 6715883939348554610 n SnapInsta.to 721415655 18034151834813378 4490414807647072010 n SnapInsta.to 711588414 18032211152813378 8012833667694172766 n

預測中場鈴木唯人堀起

作為日本的足球評述，她也提出自己的看法：「我希望他們能夠提升團隊默契，適應炎熱潮濕的氣候，並以此作為基石，晉身淘汰賽。作為日本歷史上最強的國家隊，他們應該能夠突破八強的瓶頸，並力爭取得歷史最佳戰績。」在今場她提到兩個關鍵球員，分別是防守中場的鎌田大地及佐野海舟，她指：「在過去的4年裡，森保的日本隊最大的進步在於能夠防範於未然，在關鍵時刻挺身而出。球隊的人才儲備達到了歷史最佳水平。久保建英和堂安律上次表現出色，他們之間的默契配合依然延續。上田綺世和前田大然具備快速得分的能力。富安健洋也回歸了後防線。另外，我個人非常關注鈴木唯人。我感覺這次比賽會讓他揚名世界。」

adblk6

影山的偶像團隊友原田葵，目前是富士電視台的女主播之一，而她目前被電視台派往美國採訪世界盃，故此一些粉絲也關注，以往同團的二人會否在海外的工作聚頭。影山優佳2016年加入偶像團隊櫸坂46，作為副團平假名櫸坂46一員。其後平假名團隊分拆及改名日向坂46，而原田葵為櫸坂46創團的一期生，自2015年入團至團後來改名櫻坂46，於2022年偶像畢業並在大學畢業後成為電視台的主播，因此二人曾短時間同團。

SnapInsta.to 721004153 18379699402161603 7956826768716856879 n SnapInsta.to 721842135 18379699414161603 7236418975462096416 n SnapInsta.to 724685163 18054912590779382 7647521935296069248 n SnapInsta.to 724282080 18054912629779382 4622263732987430258 n
世界盃2026 F組荷蘭大軍名單 世界盃2026 F組日本大軍名單 世界盃2026 F組瑞典大軍名單 世界盃2026 F組突尼西亞大軍名單
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務