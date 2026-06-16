世界盃｜J組阿根廷博「細」有「利」

本月稍後將度過39歲生辰的美斯，因左腿肌肉過勞早前停操休息，直至球隊上仗友賽冰島才以後備出場，此子即射入12碼證明已無大礙；只是今屆衛冕之路要踢8場，預期阿根廷在I組出線問題不大，主帥史卡朗尼或讓美斯及另一剛傷癒的射手祖利安艾華利斯，今場先列後備席，先派拿達路馬天尼斯攻堅。以該隊近7場友賽全勝兼僅失1球，應不會重蹈上屆首戰負沙特阿拉伯的覆轍。

阿爾及利亞今年4戰友賽3勝1和0失球，包括悶和烏拉圭；35歲的馬列斯仍是「沙漠之狐」的攻擊重心，來自法甲里爾的中堅艾沙文迪、中場賓達納及曼城翼衛艾洛利等主力深具質素，今場先求守穩再伺機突擊，先取「細」盤。