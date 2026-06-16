世界盃｜J組阿根廷博「細」有「利」

第六度出戰世盃決賽周的球王美斯，周三早上帶領衛冕阿根廷，在美國肯薩斯城迎戰北非球隊阿爾及利亞時，將會穩中求勝，今場入球中位數[2.5/3]球，先取「細」盤。(球賽編號FB0019，6月17日09:00開賽)
本月稍後將度過39歲生辰的美斯，因左腿肌肉過勞早前停操休息，直至球隊上仗友賽冰島才以後備出場，此子即射入12碼證明已無大礙；只是今屆衛冕之路要踢8場，預期阿根廷在I組出線問題不大，主帥史卡朗尼或讓美斯及另一剛傷癒的射手祖利安艾華利斯，今場先列後備席，先派拿達路馬天尼斯攻堅。以該隊近7場友賽全勝兼僅失1球，應不會重蹈上屆首戰負沙特阿拉伯的覆轍。
阿爾及利亞今年4戰友賽3勝1和0失球，包括悶和烏拉圭；35歲的馬列斯仍是「沙漠之狐」的攻擊重心，來自法甲里爾的中堅艾沙文迪、中場賓達納及曼城翼衛艾洛利等主力深具質素，今場先求守穩再伺機突擊，先取「細」盤。
奧地利勢挫約旦
同組另一組比賽，歐洲黑馬奧地利周三中午在三藩市鬥亞洲代表約旦。奧地利踢法實而不華，半數主力在德甲效力，近況硬淨；今場遇上同組最弱、近戰失球甚多的約旦，有力輕鬆取勝。(球賽編號FB0020，6月17日12:00開賽)
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