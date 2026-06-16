世界盃｜I組冤家路窄 法國鋒銳食「塞」

等了24年，終有復仇機會！「高盧雄雞」法國，在02年世盃決賽周揭幕戰，以0比1不敵塞內加爾，最終引發內訌，分組賽災難性出局。兩隊在今屆世盃重遇齊列I組，首輪即在周二深夜於美國紐約相遇；以法國鋒力銳利，有望復仇成功響頭炮。(球賽編號FB0018，6月17日03:00開賽，ViuTV99台直播)

法國在主帥迪甘斯長期領導下，近年成為大賽要角，近兩屆世盃更先後取得1冠1亞；計對上3屆分組賽必取小組首名之餘，先後在首輪3比0大炒洪都拉斯，以及連續兩屆分別以4比1及2比1贏澳洲，今場遇上大軍集合法甲、英超及西甲好手、配合王牌射手沙迪奧文尼的塞內加爾，不會掉以輕心。

法國鋒線雄厚

高盧雄雞鋒線球星如雲，隊長基利安麥巴比配合一眾巴黎聖日耳門球星包括奧士文尼迪比利等，攻力必有保證；從球隊今年4場熱身賽，先後打敗巴西、哥倫比亞及北愛爾蘭，僅負科特迪瓦，今場遇上非洲勁旅，以攻為守有力報當年一敗之仇。