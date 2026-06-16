世界盃｜亞洲球隊繼續不敗　沙特烏拉圭各一言和

H 組完成首輪分組賽！繼較早前佛得角爆冷守和西班牙後，沙地阿拉伯與烏拉圭亦同樣和局收場，以 1:1 打成平手。
今屆世盃亞洲球隊表現不俗，繼南韓、卡塔爾、澳洲以及日本，第五隊出場的沙地阿拉伯繼續保持不敗。
沙地角球攻勢轟炸 中堅快步「篤入」半場領先
或許受到同組早場西班牙與佛得角意外賽和影響，兩軍開賽都踢得相當保守，戰情一度膠著，直至 30 分鐘烏拉圭左翼麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araujo）接應傳中，近門頭槌攻門，卻未能考驗到沙地門將艾奧華斯（Mohammed Al Owais）。
37 分鐘輪到沙地阿拉伯有黃金機會，中堅艾安利（Abdulelah Al Amri）接應角球近門施射，被烏拉圭門將麥斯利拿（Fernando Muslera）飛身撲出，為烏拉圭後防響起警號。果不其然，沙地三分鐘後終憑另一次角球攻勢打開紀錄，穆罕默簡奴（Mohammed Kanno）接應角球銅頭一揮，烏拉圭門將麥斯利拿撲出不遠，艾安利快步近門「篤入」，為沙地於上半場領先 1:0。
換邊後烏拉圭壓前狂攻 麥斯阿拿奧祖建功追平
烏拉圭換邊後明顯加快節奏，務求追平。效力曼聯的中場烏加迪（Manuel Ugarte）於 60 分鐘禁區外施展割草式遠射，可惜中柱而回。
下半場烏拉圭完全壓制沙地，狂攻之下終於在 80 分鐘打破缺口。費特歷高韋拿斯（Federico Vinas）接應傳中後頭槌攻門，沙地門將艾奧華斯撲出不遠，被伏兵龍門旁的麥斯阿拿奧祖「偷雞」射入，為烏拉圭追成 1:1 平手。
臨完場前補時階段，以一腳重炮揚名的烏拉圭中場費特歷高華維迪（Federico Valverde）禁區外施放冷箭，沙地門將艾奧華斯僅僅撲出，最終兩隊互一言和完場。
兩隊以 1:1 打成平手後，因較多得球將壓過西班牙及佛得角，升上 H 組首兩名。經過兩場和局後，H 組形勢變得撲朔迷離，相信之後四隊為了出線資格將會鬥得燦爛。