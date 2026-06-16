世界盃｜伊朗兩度迫和新西蘭　球場鏡頭要避開抗議標語

今屆備受爭議球隊的伊朗，最終亮相決賽周。球隊在加州在支持及反對伊朗政權人士都在場內抗議下，以2:2迫和新西蘭。亞洲球隊至今保持不敗。

賽前反對伊朗伊斯蘭政權的人士，已表明會在場內抗議，場內亦有多面代表巴列維王朝時代的太陽獅子旗，而伊朗隊球員也如開賽前所說，球員不是來參與政治，不論是反對還是支持政權，都是伊朗人，所以他們就是為所有伊朗人提供歡樂。事實上，即使在賽後仍有太陽獅子旗展示，伊朗球員都會向他們揮手。