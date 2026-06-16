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體育
出版：2026-Jun-16 11:49
更新：2026-Jun-16 11:49

世界盃｜伊朗兩度迫和新西蘭　球場鏡頭要避開抗議標語

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伊朗與新西蘭以2:2打成平手。(路透社)

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今屆備受爭議球隊的伊朗，最終亮相決賽周。球隊在加州在支持及反對伊朗政權人士都在場內抗議下，以2:2迫和新西蘭。亞洲球隊至今保持不敗。

賽前反對伊朗伊斯蘭政權的人士，已表明會在場內抗議，場內亦有多面代表巴列維王朝時代的太陽獅子旗，而伊朗隊球員也如開賽前所說，球員不是來參與政治，不論是反對還是支持政權，都是伊朗人，所以他們就是為所有伊朗人提供歡樂。事實上，即使在賽後仍有太陽獅子旗展示，伊朗球員都會向他們揮手。

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積斯兩度為新西蘭領先

去到球場，伊朗確實佔有優勢，但是新西蘭由老將基斯活特（Chris Wood）與艾利積斯（Eli Just）及沙比特辛格（Sarpreet Singh）配合下，在7分鐘為新西蘭打開紀錄。不過伊朗在32分鐘找到入球機會，列沙伊安（Ramin Rezaeian）禁區快腳撥入，令伊朗半場追平1:1。

換邊後9分鐘，積斯與基斯活特又一次的合作，積斯為新西蘭再一次領先。不過在加州的伊朗人打氣之下，伊朗繼續爭取入球，結果64分鐘，莫希比（Mohammad Mohebi）接應列沙伊安的傳中頂入，伊朗再度迫和對手。雙方之後未再增添比數，雙方以2:2打成平手。同組的比利時與埃及打和之下，目前4隊同分，不過伊朗與新西蘭在得球較多，故此今場未有黃牌的新西蘭上榜首，伊朗排第2。伊朗下場對比利時，而新西蘭會對埃及。

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伊朗對新西蘭入球

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