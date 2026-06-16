NBA｜紐約人老闆4月向球隊演說曝光　呼籲球員要作出犧牲

紐約人自1973年來，首次贏得總冠軍。一個網上電台在星期一（15日）公開一段由紐約老闆占士杜蘭（James Dolan）在季後賽前向球員講話的影片，他呼籲球員要作出犧牲，並指總冠軍將改變他們的一生。

影片在網台「Roommates Show」播出，節目由紐約人球員謝倫般臣（Jalen Brunson）及祖殊赫特（Josh Hart）主持。影片是在紐約餘下4場常規賽，季後賽開始前拍攝。杜蘭在開頭說：「這球隊可以贏盡所有。我不知道你們是否了解，當你們贏了今年總冠軍的意義……這可能會改變你們全部人的人生。這是會伴隨你一生，如果你贏不到，你餘生都會想著它，我也會。」他笑言：「就算你當選美國總統，人們介紹你的時候，開頭也會是『2026年NBA總冠軍』，我敢保證，我們擁有一個難得的機會，實現這個目標。這不僅僅是你們球員的事，而是我們所有人的事。」