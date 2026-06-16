NBA｜紐約人老闆4月向球隊演說曝光　呼籲球員要作出犧牲

紐約人自1973年來，首次贏得總冠軍。一個網上電台在星期一（15日）公開一段由紐約老闆占士杜蘭（James Dolan）在季後賽前向球員講話的影片，他呼籲球員要作出犧牲，並指總冠軍將改變他們的一生。
影片在網台「Roommates Show」播出，節目由紐約人球員謝倫般臣（Jalen Brunson）及祖殊赫特（Josh Hart）主持。影片是在紐約餘下4場常規賽，季後賽開始前拍攝。杜蘭在開頭說：「這球隊可以贏盡所有。我不知道你們是否了解，當你們贏了今年總冠軍的意義……這可能會改變你們全部人的人生。這是會伴隨你一生，如果你贏不到，你餘生都會想著它，我也會。」他笑言：「就算你當選美國總統，人們介紹你的時候，開頭也會是『2026年NBA總冠軍』，我敢保證，我們擁有一個難得的機會，實現這個目標。這不僅僅是你們球員的事，而是我們所有人的事。」
杜蘭又解釋今季解僱泰保迪奧（Tom Thibodeau），起用米克布朗（Mike Brown）的原因：「所以我們認為你們需要的，是一個能把你們團結起來的教練，這會讓你們打起來像個團隊。即使這可能不完美，但我相信團結合作、共同努力對球隊更有利，也更有利於我們贏得總冠軍，而不是僅僅依賴某個人的意見。而這正是我們現在的球隊。」
笑言球員應該禁慾
在距離球隊奪冠前的10個星期，他提出：「我有個想法，或許你應該在接下來的10周禁慾。」他笑著說：「斯巴達人為了取得優勢，就禁慾，對吧？你也應該如此。回家跟你的妻子們談談……別告訴她們這是我的主意。但要讓她們知道接下來會發生甚麼，這種承諾意味著甚麼。」他補充說，當球隊贏得總冠軍時，球員的妻子和伴侶就將會獲得戒指，因此球員要在季後賽中必須「盲目」地聽從教練的指揮：「你們的教練知道我們要贏波需要做甚麼，你們必須聽從他的指導。全心全意地改正他指出的問題。你們不能有任何保留。必須全力以赴。」
Roommates EXCLUSIVE❗— Roommates Show (@Roommates__Show) June 15, 2026
NEVER BEFORE SEEN speech from Jim Dolan before the Knicks playoff run 🏆 pic.twitter.com/oZYBGinxYo