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體育
出版：2026-Jun-16 16:34
更新：2026-Jun-16 16:34

世界盃｜突尼西亞慘敗即換帥創歷史　上屆沙特阿拉伯主帥列拿特接手

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林姆治成為世界盃史上唯一一場就炒的領隊。(路透社)

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世界盃分組賽第一輪賽事未完，就已經有首支球隊炒領隊。在分組賽以1:5不敵瑞典的突尼西亞，在賽後宣布解僱主帥的林姆治（Sabri Lamouchi），成為今屆「第一滴血」，也是世界盃歷史上，第1位在1場比賽後就解僱的領隊，而前沙特阿拉伯主帥的列拿特（Herve Renard）就接手帶領對日本及之後荷蘭的分組賽。

突尼西亞的足協在賽後於社交平台公布「炒領隊」消息。突尼西亞表示與林姆治達成共識，即時與這位54歲法國教練解約，而列拿特會接手至賽事結束。考究過去的世界盃歷史，突尼西亞在1998年的世界盃，也在2場後解僱波蘭籍主帥的卡斯柏斯沙。同一屆世界盃，南韓的車範根也是在2場後被解僱。而在2018年世界盃，西班牙因為盧柏迪古（Julen Lopetegui）與皇家馬德里簽約，在世界盃開賽前2日被炒，並由希亞路（Fernando Hierro）暫代，因此今年1月才領軍的林姆治，成為世界盃史上第1位1場就解僱的領隊。

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林姆治今年1月接掌球隊，5場比賽只有1勝。就是他首戰領軍對海地，贏1:0。在本月2場熱身賽，突尼西亞以0:1不敵奧地利及0:5不敵比利時。突尼西亞下一場分組會對日本，日本隊剛與荷蘭踢平2:2，球隊士氣如虹。而突尼西亞分組最後一仗會對荷蘭。

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