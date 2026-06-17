世界盃｜台灣網紅重注「西班牙大勝佛得角」　輸錢爆粗宣洩

世界盃如火如荼，奪冠熱門西班牙對佛得角以0比0完場，跌破外界眼鏡。台灣網紅鳳梨（吳泓逸）再度發威「燈神」威力，他在當地重注西班牙大勝直接輸掉10萬港元後，在社群上崩潰瘋狂爆粗，獲不少球迷轉載。
實力較強的西班牙強攻佛得角，然而佛得角憑藉40歲門將禾仙夏（Vozinha）擋下西班牙7次射門，讓西班牙就算換入耶馬爾（Lamine Yamal）後仍未能取得入球。
維德角世界排名僅67名，更是隊史首次闖進世界盃決賽周，因此賽前外界普遍看好西班牙能輕鬆取勝，甚至大捷一場。網紅鳳梨的投注分別砸下重金投注「西班牙讓分2.5」及「第二章大3.5」，這代表西班牙不僅要大勝，整場比賽還至少需攻入4球以上。
崩潰後狂出IG Story
雙方戰成0:0完場，令鳳梨崩潰，一連在IG限時動態上狂發文寫下「到底？？」、「我快抓狂了」、「不要耍脾氣了」、「西班牙是來玩的逆」、「有夠慘...」，然而仍無法阻止一夜失去約10萬港元的事實。
雪上加霜的時，IG擁有高達100萬粉絲的鳳梨昨日無預警遭官方停權。他隨即轉戰Facebook發文，自嘲寫下，「是不是有一股神秘力量在搞帳號停權。可能是太準了...被針對了...」貼文曝光後，也吸引大量網友朝聖，紛紛留言「你了解的太多了」、「下一場你怎麼下」、「整個被西班牙弄到牙起來了」、「看不到搞笑的限時動態了，好難過」。
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