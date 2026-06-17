世界盃｜台灣網紅重注「西班牙大勝佛得角」　輸錢爆粗宣洩

崩潰後狂出IG Story

雙方戰成0:0完場，令鳳梨崩潰，一連在IG限時動態上狂發文寫下「到底？？」、「我快抓狂了」、「不要耍脾氣了」、「西班牙是來玩的逆」、「有夠慘...」，然而仍無法阻止一夜失去約10萬港元的事實。

雪上加霜的時，IG擁有高達100萬粉絲的鳳梨昨日無預警遭官方停權。他隨即轉戰Facebook發文，自嘲寫下，「是不是有一股神秘力量在搞帳號停權。可能是太準了...被針對了...」貼文曝光後，也吸引大量網友朝聖，紛紛留言「你了解的太多了」、「下一場你怎麼下」、「整個被西班牙弄到牙起來了」、「看不到搞笑的限時動態了，好難過」。