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體育
出版：2026-Jun-16 18:07
更新：2026-Jun-16 18:07

世界盃｜日本主將久保建英料最少休戰三星期　長友佑都召集球員開會

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日本的久保建英在對荷蘭的比賽中受傷。(路透社)

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日本在世界盃的分組賽首戰，雖然以2:2迫和荷蘭，但是中場要員的久保建英在比賽期間受傷換出，在事後被拍到要坐輪椅出入。據外國媒體指，久保預料要休養3個星期，意味他將缺席日本隊的領下比賽。而球隊的老大哥長友佑都就向隊長的板倉滉提出，要在對突尼西亞前召開球員大會。

久保建英在下半場與荷蘭的杜費斯（Denzel Dumfries）爭奪間受傷，日本隊目前未有更新的狀況，只表示希望他只屬輕傷。根據美國的醫療網站分析，指久保是左膝受傷，傷後微微向內彎，估計久保有機會是內側的副韌帶受損，預計將缺席3星期，這意味即使日本晉身至淘汰賽階段，久保仍未可及時復出。而日本足協方面就仍未透露其狀況，但對於久保要由輪椅推出球場，日本方面解釋，輪椅其實並非久保的要求，只是醫療人員認為不要再讓久保步行而採取的措施，目前仍在美國當地進行檢查。

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日本隊的老大哥長友佑都就就表示，已要求隊長板倉滉召開球員會議。長友解釋，目前的狀況與4年前相似，當時日本隊當時首戰擊敗了德國，第2仗對之後0:7不敵西班牙的哥斯達黎加，而日本下一場對手的突尼西亞，也剛以1:5不敵瑞典。而4年前，日本0:1不敵哥斯達黎加，令球隊陷於絕境，最後因為擊敗西班牙而取得出線資格。長友表示，他認為當時日本隊是有所鬆懈，今次召開會議是要讓球員明白，保持警剔，先要爭取到出線的資格。

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久保建英賽後要用輪椅推出球場。(網上圖片)

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