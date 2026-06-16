世界盃｜日本主將久保建英料最少休戰三星期　長友佑都召集球員開會

日本在世界盃的分組賽首戰，雖然以2:2迫和荷蘭，但是中場要員的久保建英在比賽期間受傷換出，在事後被拍到要坐輪椅出入。據外國媒體指，久保預料要休養3個星期，意味他將缺席日本隊的領下比賽。而球隊的老大哥長友佑都就向隊長的板倉滉提出，要在對突尼西亞前召開球員大會。

久保建英在下半場與荷蘭的杜費斯（Denzel Dumfries）爭奪間受傷，日本隊目前未有更新的狀況，只表示希望他只屬輕傷。根據美國的醫療網站分析，指久保是左膝受傷，傷後微微向內彎，估計久保有機會是內側的副韌帶受損，預計將缺席3星期，這意味即使日本晉身至淘汰賽階段，久保仍未可及時復出。而日本足協方面就仍未透露其狀況，但對於久保要由輪椅推出球場，日本方面解釋，輪椅其實並非久保的要求，只是醫療人員認為不要再讓久保步行而採取的措施，目前仍在美國當地進行檢查。