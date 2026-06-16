世界盃｜伊朗自稱今屆最受壓迫球隊　批評FIFA未主動協助

伊朗在出戰完首場分組賽後，主帥的加蘭萊伊（Amir Ghalenoei）在記者會批評他們是世界盃中最受壓迫的球隊，原因是他們需要按美國的入境要求，即時離開美國。

在2:2迫和新西蘭，伊朗最終還是參加了世界盃。在賽後記者會，加蘭萊伊批評他們在開賽前被遷移訓練基地去墨西哥，而且被限制禁止在美國「過夜」：「我們花了很多時間在飛機上，他們甚至都沒給我們休息時間。今日比賽結束後，他們告訴我們『你們必須立刻離開。』對我們來說，休息時間非常重要，但我們被告知要返回蒂華納的訓練營，這讓我們非常困擾。我認為，我們可能是今屆世界盃入面，最受壓迫的一隊。」