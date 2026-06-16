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體育
出版：2026-Jun-16 18:57
更新：2026-Jun-16 18:57

世界盃｜伊朗自稱今屆最受壓迫球隊　批評FIFA未主動協助

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伊朗主帥加蘭萊伊。(路透社)

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伊朗在出戰完首場分組賽後，主帥的加蘭萊伊（Amir Ghalenoei）在記者會批評他們是世界盃中最受壓迫的球隊，原因是他們需要按美國的入境要求，即時離開美國。

在2:2迫和新西蘭，伊朗最終還是參加了世界盃。在賽後記者會，加蘭萊伊批評他們在開賽前被遷移訓練基地去墨西哥，而且被限制禁止在美國「過夜」：「我們花了很多時間在飛機上，他們甚至都沒給我們休息時間。今日比賽結束後，他們告訴我們『你們必須立刻離開。』對我們來說，休息時間非常重要，但我們被告知要返回蒂華納的訓練營，這讓我們非常困擾。我認為，我們可能是今屆世界盃入面，最受壓迫的一隊。」

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球隊隊長的泰尼米（Mehdi Taremi）透露，國際足協（FIFA）會長的恩芬天奴（Gianni Infantino）在比賽中場去過更衣室探望球隊。泰尼美表示：「當然，他想嘗試幫助我們，不過這關乎是其他的事。我不需要夕講，因為你都知道我們身在何處。」他續說：「我認為FIFA應更主動給我們幫助，就看未來發生甚麼。」泰尼米及加蘭萊伊都表達對足協主席塔伊（Mehdi Taj）在內的職員未批准入境美國表示困惑。

球隊感謝洛杉磯不同政見球迷支持

在比賽前，有反對伊朗伊斯蘭政權的球迷，在嘘伊朗國歌，而場內亦有大量象徵巴列維時代的太陽獅子旗，場內的政治色彩並不低。不過加蘭萊伊還是感謝到場的球迷：「這裡有很多伊朗人在，他們有着不同的政治立場和信仰，但他們都全心全意地鼓勵我們，我認為這對我們所有人來說都是一場勝利。」伊朗追平的功臣莫希比（Mohammad Mohebi）表示：「我想向住在洛杉磯的伊朗人表示感謝，他們讓比賽的氣氛非常好。」

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