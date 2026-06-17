世界盃｜英格蘭臨陣球員異動　查洛巴入選兌現八年前心願

英格蘭將於明日正式展開其世界盃征戰，面對同組強敵克羅地亞。然而「三獅軍團」還未踢第1場比賽，陣容已先迎來變數。 「三獅軍團」日前確認，原定入選大軍名單的後衛利夫拿文度（Tino Livramento），因腿筋傷患不幸被迫退隊，英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）最終決定補選效力車路士的中堅杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）。 對這名長期在國家隊邊緣徘徊的守將而言，這次徵召不僅是填補空缺，更是兌現他在8年前許下的願望。

腿筋傷患無緣世盃 利華文圖一向「玻璃底」 效力紐卡素的利夫拿文度在訓練期間遭遇腿筋傷患。經過軍醫團隊詳細檢查後，確認其傷勢無法趕及在世界盃期間復原。這名在剛過去的球季表現亮眼的右閘，只能遺憾告別今屆大賽。 這名年輕右閘傷患不絕，4年前效力修咸頓時曾經歷前交叉韌帶（ACL）受傷，缺陣逾1年。加盟紐卡素後，膝部及腿筋傷患都令他時常缺陣。

查洛巴獲補選 早早成為杜曹愛將 當利夫拿文度黯然離場，查洛巴隨即獲補選，不少球迷對這個決定感到非常意外，畢竟英軍閘位還有阿歷山大阿諾（Trent Alexander-Arnold）以及勞基梳爾（Luke Shaw）可供選擇，要選中堅都有哈利馬古尼（Harry Maguire）。然而，查洛巴入選其實一早有跡可尋，可以追溯到2021至22年球季，也是杜曹還在執教車路士的時代。 當時杜曹剛率領車路士勇奪歐聯冠軍，而查洛巴亦從法甲球隊羅連安特的外借歸來。在球季開始時，杜曹在歐洲超級盃決賽大膽起用查洛巴作正選，最終車路士都能成功奪冠；而隨後查洛巴再於英超首輪比賽為車路士正選上陣，更射入一球遠射，助球隊以3:0擊敗水晶宮。觀乎其升上車路士一隊的過程，杜曹可謂其伯樂，一手扶持查洛巴「上位」。

意外入選 查洛巴自我實現預言 翻查紀錄，早在8年前的2018年7月15日，亦即是俄羅斯世界盃決賽當日。當時年僅19歲的查洛巴，在社交平台Twitter（現稱X）上發佈了一張大力神盃的照片，並寫下簡短而堅定的一句：「One day. #Believe」（總有一天 #相信），意指自己總有一天會踏上世盃舞台。 獲補選後查洛巴再次分享這張截圖，當年的豪情壯語，今日終於成真。這條貼文迅間引來球壇好友的祝賀，包括現時車路士隊友摩西斯卡些度（Moises Caicedo），以及前車路士主席瑪蓮娜（Marina Granovskaia）亦罕有「上水」。