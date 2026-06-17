世界盃｜麥巴比首戰即「起孖」　法國擊敗塞內加爾響頭炮

世界盃｜麥巴比首戰即「起孖」 法國兩球淨勝塞內加爾（路透社）

「高盧雄雞」於首場 I 組分組賽面對塞內加爾，雖然上半場一度受壓，但勝在進攻球員質素夠高。換邊後法國憑麥巴比（Kylian Mbappe）先開紀錄，再戰至 82 分鐘由巴高拿射成 2:0。即使塞內加爾隨後在補時階段追回一球，麥巴比仍能挺身而出頂住壓力，以一記妙絕「世界波」為法國奠定勝局，最終以 3:1 擊敗對手，取得今屆世盃首場勝仗。

大熱法國半場意外受壓 積遜中柱險建功

法國被視為賽前奪冠大熱，今場正選排出豪華鋒線陣容，金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、杜伊（Desire Doue）、米高奧利斯（Michael Olise），以及麥巴比悉數上陣。然而塞內加爾也不是等閒之輩，防守尚算穩健，而麥巴比上半場顯然尚未「入局」，多次蹣跚盤帶。

塞內加爾於 25 分鐘曾有一次黃金機會，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）「一條龍」由中場線帶到禁區，在法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）的防守之下，勉強窄位射門中柱。