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體育
出版：2026-Jun-17 05:17
更新：2026-Jun-17 05:17

世界盃｜麥巴比首戰即「起孖」　法國擊敗塞內加爾響頭炮

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世界盃｜麥巴比首戰即「起孖」　法國兩球淨勝塞內加爾

世界盃｜麥巴比首戰即「起孖」　法國兩球淨勝塞內加爾（路透社）

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冠軍大熱法國終於出場！

「高盧雄雞」於首場 I 組分組賽面對塞內加爾，雖然上半場一度受壓，但勝在進攻球員質素夠高。換邊後法國憑麥巴比（Kylian Mbappe）先開紀錄，再戰至 82 分鐘由巴高拿射成 2:0。即使塞內加爾隨後在補時階段追回一球，麥巴比仍能挺身而出頂住壓力，以一記妙絕「世界波」為法國奠定勝局，最終以 3:1 擊敗對手，取得今屆世盃首場勝仗。

麥巴比換邊後上力，為法國先開紀錄。（路透社） 麥巴比換邊後上力，為法國先開紀錄。（路透社） 麥巴比換邊後上力，為法國先開紀錄。（路透社） 麥巴比換邊後上力，為法國先開紀錄。（路透社） 麥巴比換邊後上力，為法國先開紀錄。（路透社） 麥巴比換邊後上力，為法國先開紀錄。（路透社）

大熱法國半場意外受壓　積遜中柱險建功

法國被視為賽前奪冠大熱，今場正選排出豪華鋒線陣容，金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、杜伊（Desire Doue）、米高奧利斯（Michael Olise），以及麥巴比悉數上陣。然而塞內加爾也不是等閒之輩，防守尚算穩健，而麥巴比上半場顯然尚未「入局」，多次蹣跚盤帶。

塞內加爾於 25 分鐘曾有一次黃金機會，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）「一條龍」由中場線帶到禁區，在法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）的防守之下，勉強窄位射門中柱。

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臨完場前塞內加爾前鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）近門施射竟然高出，最終兩隊上半場互交白卷。

大熱法國意外受壓　積遜中柱險建功（路透社） 大熱法國意外受壓　積遜中柱險建功（路透社） 大熱法國意外受壓　積遜中柱險建功（路透社） 大熱法國意外受壓　積遜中柱險建功（路透社） 大熱法國意外受壓　積遜中柱險建功（路透社）

麥巴比換邊後梅開二度　兩軍補時獻兩入球

換邊後今場球證法漢尼（Alireza Faghani）有一次爭議性判決，塞內加爾左閘馬歷迪奧夫（El Hadji Malick Diouf） 於 59 分鐘被麥巴比「爆過」，然後在禁區內出腳，但卻不慎勾跌麥巴比。然而法漢尼在觀看 VAR 重播後，認為防守動作無大礙，堅持並非十二碼。

下半場麥巴比明顯上力，終於在 66 分鐘接應米高奧利斯直線傳送，單刀攻破塞內加爾大門，為法國領先 1:0。後備入替的巴高拿於 82 分鐘再有單刀機會，冷靜笠入對方龍門，為法國擴大優勢至 2:0。

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臨完場前兩軍並未腳軟，先有伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye）一記勁射為塞內加爾追成 1:2。然而麥巴比於僅一分鐘後，再以一記妙絕禁區外遠射得手還以顏色，粉碎塞內加爾的追和夢，帶領法國以 3:1 擊敗對手。

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全取三分後，法國賽後成功升上 I 組榜首，下場將對陣同組實力較弱的亞洲球隊伊拉克。

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