世界盃｜C朗領軍入球保證 葡萄牙K組必得勝「果」

41歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)，將歷史性第6度出戰世盃決賽周，而該國將於周三深夜於美國侯斯頓迎戰剛果民主共和國。C朗近兩屆首戰分組賽例有士哥，為令批評者閉嘴，今場必欲先下馬威，在K組領軍大捷響頭炮。(球賽編號FB0021，6月18日01:00開賽)
葡萄牙今年4戰國際賽錄得3勝1和，但C朗未有入球，被外界質疑其狀態，他賽前說：「跟歐國盃一樣，世盃是特別的比賽，己隊滿懷希望出戰，我的體能很好，你沒有看我比賽嗎？」C朗強調最重要爭取小組首名，然後逐步打上去，建立信心及比賽節奏。
C朗分組賽醒神
事實上，C朗在前屆決賽周首戰個人中三元，助葡軍3比3和西班牙，上屆先開紀錄領兵3比2打敗加納；今屆球隊仍然人才濟濟，跟前線好拍檔祖奧菲歷斯(Joao Felix)、翼鋒拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)、中場重心般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，巴黎聖日耳門兩猛將祖奧尼維斯(Joao Neves)及域天拿(Vitinha)合作攻堅。形勢上，該隊分組頭兩戰對手牌面平平，C朗有望在眾星拱照下，終止國家隊入球荒。
剛果民主共和國，靠跨洲附加賽險勝牙買加，打入決賽周，「一前一後」老將巴卡保(Bakambu)及贊素梅賓巴(Chancel Mbemba)支撐大軍；球隊本月兩場熱身賽不勝僅入1球，今仗遇葡軍，只求輸少當贏。
新丁烏茲別克硬撼哥倫比亞
同組世盃新丁烏茲別克，周四早上在墨西哥城阿茲特克體育場硬撼南美勁旅哥倫比亞。兩軍實力懸殊，加上哥倫比亞應付高海拔球場的經驗遠勝對手，同樣有力最少贏2球。(球賽編號FB0024，6月18日10:00開賽，ViuTV99台直播)
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