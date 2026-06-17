世界盃｜C朗領軍入球保證 葡萄牙K組必得勝「果」

41歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)，將歷史性第6度出戰世盃決賽周，而該國將於周三深夜於美國侯斯頓迎戰剛果民主共和國。C朗近兩屆首戰分組賽例有士哥，為令批評者閉嘴，今場必欲先下馬威，在K組領軍大捷響頭炮。(球賽編號FB0021，6月18日01:00開賽)

葡萄牙今年4戰國際賽錄得3勝1和，但C朗未有入球，被外界質疑其狀態，他賽前說：「跟歐國盃一樣，世盃是特別的比賽，己隊滿懷希望出戰，我的體能很好，你沒有看我比賽嗎？」C朗強調最重要爭取小組首名，然後逐步打上去，建立信心及比賽節奏。