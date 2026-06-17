世界盃｜L組先演歐洲大戰 英格蘭有力「克」敵

世盃分組賽最強歐洲內訌戲碼，出現在周三深夜於美國達拉斯舉行的L組首戰，由上屆歐國盃亞軍英格蘭，鬥上屆世盃季軍克羅地亞；預期「三獅兵團」以快打慢踢法，有力剋制「老鬼波」的克羅地亞，延續近年對賽例贏佳績。(球賽編號FB0022，6月18日04:00開賽)

首輪分組賽最後一個賽日出現重量級戲碼，兩支歐洲大賽球隊交手，其中「三獅兵團」自去年初由德國主帥杜曹(Tuchel)領軍下，在正式比賽保持全勝佳績；本月公開熱身賽先後打敗新西蘭、哥斯達黎加兼0失球，狀態及鋒而試，今場被捧成熱門一方合理。

哥頓馬度基或擔正衝鋒陷陣

事實上球隊集合英超精兵，配合傳奇射手哈利卡尼(Harry Kane)，陣中兵源充足，可供靈活變陣。據報剛轉投巴塞隆拿的安東尼哥頓(Anthony Gordon)及阿仙奴快馬馬度基(Madueke)，今場將會先在兩側支援卡尼攻堅，攻中又有皇家馬德里好手祖迪比寧咸(Jude Belllingham)坐鎮，「三獅」有望全場壓逼對手，延續2018年歐國聯及21年歐國盃俱成功打敗「格仔兵團」的對賽佳績。