世界盃｜伊朗托拉比竟只獲單次簽證　美國稱已續簽確保出戰所有比賽

伊朗國家隊的簽證問題仍然未解決，最新的問題是球隊的其中一位隊員托拉比（Mehdi Torabi），證實只獲美國簽發單次的簽證。美國其後表示，已為托拉比解釋有關問題，確保他可以參與之後每一場比賽。而美國指在比賽即日要求伊朗離境，是按流程編排。

托拉比未有在伊朗對新西蘭的比賽上陣，然而伊朗方面證實他與隊友不同，因為他獲發的只是單次的入境簽證，而隊友都是多次入境簽證。美國國務院發言人就托拉比情況表示：「這問題已經解決，我們一得知事件後，已經著手讓該球員可以參與每一場比賽。」而伊朗亦證實問題解決：「托拉比之後的單次入境美國簽證已過期，隨着（伊朗）足協及國際足協的合作，球員獲發新的多次入境簽證。在這簽證確保後，托拉比將能夠毫無問題地隨國家隊參加接下來的比賽，並可在整個賽事剩餘的比賽中隨隊出征。」