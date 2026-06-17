世界盃｜伊朗托拉比竟只獲單次簽證　美國稱已續簽確保出戰所有比賽

伊朗國家隊的簽證問題仍然未解決，最新的問題是球隊的其中一位隊員托拉比（Mehdi Torabi），證實只獲美國簽發單次的簽證。美國其後表示，已為托拉比解釋有關問題，確保他可以參與之後每一場比賽。而美國指在比賽即日要求伊朗離境，是按流程編排。
托拉比未有在伊朗對新西蘭的比賽上陣，然而伊朗方面證實他與隊友不同，因為他獲發的只是單次的入境簽證，而隊友都是多次入境簽證。美國國務院發言人就托拉比情況表示：「這問題已經解決，我們一得知事件後，已經著手讓該球員可以參與每一場比賽。」而伊朗亦證實問題解決：「托拉比之後的單次入境美國簽證已過期，隨着（伊朗）足協及國際足協的合作，球員獲發新的多次入境簽證。在這簽證確保後，托拉比將能夠毫無問題地隨國家隊參加接下來的比賽，並可在整個賽事剩餘的比賽中隨隊出征。」
美國白宮工作組指很公平
另外，伊朗隊的逗留時限亦受到關注，原本伊朗是獲准在比賽前一日到比賽後一日留在美國，但伊朗隊在上場對新西蘭後，被要求即日離境。美國白宮世界盃工作小組負責人的安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）回應表示：「伊朗隊，我們讓他們於比賽前一天到來，從蒂華納到洛杉磯的飛機只是27分鐘的時間，我認為美國已經很公平。我們為31位球員以及每位教練都提供了簽證，所以他們能公平地比賽。所以，我會回應說，他們獲得到我們熱情的款待。」對於伊朗隊稱要即日離境，朱利安尼表示：「我們很清楚這就是流程。」
伊朗隨隊人員有13人被拒絕進入美國，當中包括伊朗足協主席的塔伊（Mehdi Taj），美國國務院就拒絕評論單獨的狀況。不過塔伊以前曾是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的高級情報官員，而IRGC被美國政府列為恐怖組織。而美國國務卿早前已表明，與IRGC相關人員將不會獲准入境。塔伊其實不只被美國禁止入境，在世界盃前也因為與IRGC的關係，被加拿大禁止入境參與國際足協年度大會。