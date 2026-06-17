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體育
出版：2026-Jun-17 18:35
更新：2026-Jun-17 18:35

世界盃｜料1.5萬英格蘭球迷抵達拉斯　牛仔表演遭破壞酒吧都被喝光

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熱情的英格蘭球迷已開始抵達世界盃主辦城市。(路透社)

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英格蘭在香港時間星期四（18日）的凌晨，就會展開今屆世界盃的首場分組賽對克羅地亞。當局預計1.5萬名英格蘭球迷會湧到比賽城市的達拉斯，而根據英國媒體報道，已經抵達達拉斯的英格蘭球迷，已將比賽氣氛帶入整個城市，他們在牛仔表演中唱歌自娛，甚至喝光酒吧的啤酒。另外英國媒體提醒球迷，唱歌取笑首相可能會被逐。

英國足球警察部隊（UKFPU）表示，預計在每場英格蘭的比賽，都會有1.2萬至1.5萬名英格蘭球迷去到比賽的城市，又指英格蘭球迷已購入了8.9萬張比賽的門票，當中包含全部104場比賽，而且多數人不止觀看一場的比賽。不過有關的數字仍不包括沒有門票的球迷，而英格蘭球迷旅遊會表示，他們組織分發的4,022張門票已售罄，不過部份被放到了轉售平台。

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實際有多少球迷會去到美國，目前未有確實數未。然而在2006年德國世界盃，UKFPU稱估計有35萬英格蘭球迷去到當地，而在4年前的卡塔爾世界盃，當局估計是4,000人，而平常的數字約為2萬至3萬人。

球迷深夜佔據酒吧被驅趕

不過據英國《每日郵報》報道，在星期二晚，就有一班於達拉斯一間酒吧狂歡的球迷，被警察驅趕。原因是他們在接近關門的凌晨2時仍未願意離開。報道指，瘋狂的英格蘭球迷，不單「佔領」達拉斯的酒吧，他們就連當地人的表演，牛仔表演也「佔領」，從一段影片中，入場的英格蘭球迷唱着歌，令在場的本地人很不解。

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唱歌反施紀賢有被逐風險

然而今屆世界盃有不少的限制，據英格蘭媒體指，部份英格蘭球迷攜帶的英格蘭國旗並不能帶入球場。因為根據要求，球迷攜帶2米乘1.5米大的國旗，需要得到國際足協（FIFA）的書面批准，並且在申請時要提交相關的相片。同時一些球迷的旗上會有士兵的圖案，這被指違反了FIFA的規定。

除了國旗，口號及歌曲都被限制。據報道指，如果英格蘭球迷在比賽期間高喊反對英國首相施紀賢（Keir Starmer）的口號或者歌曲，是有機會被趕離球場。在早前英格蘭在奧蘭多的熱身賽，就有球迷在比賽期間高唱「施紀賢是個混蛋」的歌詞，而這近日在達拉斯的酒吧都有人唱。英格蘭足總發言人表示：「我們已提醒我們的球迷，FIFA禁止一切存有敏感或政治內容的旗幟進入球場，我們的團隊會在現場待命，必要時協助檢查旗幟，以避免任何問題。」

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