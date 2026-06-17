世界盃｜料1.5萬英格蘭球迷抵達拉斯　牛仔表演遭破壞酒吧都被喝光

英格蘭在香港時間星期四（18日）的凌晨，就會展開今屆世界盃的首場分組賽對克羅地亞。當局預計1.5萬名英格蘭球迷會湧到比賽城市的達拉斯，而根據英國媒體報道，已經抵達達拉斯的英格蘭球迷，已將比賽氣氛帶入整個城市，他們在牛仔表演中唱歌自娛，甚至喝光酒吧的啤酒。另外英國媒體提醒球迷，唱歌取笑首相可能會被逐。 英國足球警察部隊（UKFPU）表示，預計在每場英格蘭的比賽，都會有1.2萬至1.5萬名英格蘭球迷去到比賽的城市，又指英格蘭球迷已購入了8.9萬張比賽的門票，當中包含全部104場比賽，而且多數人不止觀看一場的比賽。不過有關的數字仍不包括沒有門票的球迷，而英格蘭球迷旅遊會表示，他們組織分發的4,022張門票已售罄，不過部份被放到了轉售平台。

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England fans amusing themselves at the rodeo tonight 🐎 pic.twitter.com/RjaCmJ13qB — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) June 17, 2026

實際有多少球迷會去到美國，目前未有確實數未。然而在2006年德國世界盃，UKFPU稱估計有35萬英格蘭球迷去到當地，而在4年前的卡塔爾世界盃，當局估計是4,000人，而平常的數字約為2萬至3萬人。 球迷深夜佔據酒吧被驅趕 不過據英國《每日郵報》報道，在星期二晚，就有一班於達拉斯一間酒吧狂歡的球迷，被警察驅趕。原因是他們在接近關門的凌晨2時仍未願意離開。報道指，瘋狂的英格蘭球迷，不單「佔領」達拉斯的酒吧，他們就連當地人的表演，牛仔表演也「佔領」，從一段影片中，入場的英格蘭球迷唱着歌，令在場的本地人很不解。

England has officially arrived in Dallas



The Londoner 📍 pic.twitter.com/HquhYRWS1I — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) June 17, 2026