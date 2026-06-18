世界盃｜B組4分天下 加拿大打「卡」博首勝

B組首輪過後，4隊各得1分，次輪換過對手再鬥。其中主辦國加拿大上仗反撲如狼似虎，周五早上轉戰溫哥華鬥上仗幸運取回1分的卡塔爾，有望取得國家隊史上首場決賽周勝仗，可博加拿大贏1比0及2比0波膽。(球賽編號FB0027，6月19日06:00開賽)
加拿大上仗在多倫多出擊，雖然中前場組織力較弱，但勝在鬥心十足，落後下全軍谷前判輸來打，效果不俗；正箭頭約拿芬大衛(Jonathan David)及翼鋒奧奴華斯爾(Oluwaseyi)表現稍令人失望，可幸國際賽經驗更豐富的另一射手施利拿連(Cyle Larin)，後備出場拯救球隊，1比1逼和波斯尼亞。
該國今場再力爭該國史上世盃首勝，施利拿連有望升正加強攻力外，效力拜仁慕尼黑的隊長艾方素戴維斯(Alphonso Davies)據報傷勢無礙，有望初登場加強進攻力度。主隊只要取得B組首名，32強及16強比賽將可續留溫哥華出擊，球隊今屆前途已命繫今戰，必全力爭3分。
卡塔爾上仗在三藩市鬥瑞士，一早落後兼全場捱打下，慶幸對手不斷浪費機會；加上門將阿布拿達(Abunada)踢出信心，未有多失，最終憑中堅補時助攻得手，取得國家隊第1分。只是球隊實力始終平平，前線獨靠名將阿菲夫(Afif)支撐，今場難再偷雞入波兼成功搶分。
瑞士誓搶波斯尼亞3分
同組另一場比賽，兩支歐洲隊內訌，預期瑞士會是急於進攻求勝的一方，但上仗所見鋒將屢誤戒機；今場遇上或有傳奇前鋒迪斯高(Dzeko)出場的波斯尼亞，後者鬥歐洲隊抗壓力特強，突擊有力，今場可冷敲波斯尼亞「讓球主客和」[+1]客勝。(球賽編號FB0026，6月19日03:00開賽)
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