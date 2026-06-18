世界盃｜B組4分天下 加拿大打「卡」博首勝

B組首輪過後，4隊各得1分，次輪換過對手再鬥。其中主辦國加拿大上仗反撲如狼似虎，周五早上轉戰溫哥華鬥上仗幸運取回1分的卡塔爾，有望取得國家隊史上首場決賽周勝仗，可博加拿大贏1比0及2比0波膽。(球賽編號FB0027，6月19日06:00開賽)

加拿大上仗在多倫多出擊，雖然中前場組織力較弱，但勝在鬥心十足，落後下全軍谷前判輸來打，效果不俗；正箭頭約拿芬大衛(Jonathan David)及翼鋒奧奴華斯爾(Oluwaseyi)表現稍令人失望，可幸國際賽經驗更豐富的另一射手施利拿連(Cyle Larin)，後備出場拯救球隊，1比1逼和波斯尼亞。