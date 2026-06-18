世界盃｜A組勝方交鋒 墨西哥「細」鬥南韓

世盃次輪分組賽揭開戰幔，其中主辦國之一的墨西哥，周五早上在瓜達拉哈拉的A組比賽，迎戰上仗同樣打開勝門的南韓。兩軍今場和波，基本上已可提早出線，未必急於進取，入球中位數[2.5]球「細」盤可熱捧。(球賽編號FB0028，6月19日09:00開賽)
墨西哥上仗順風順水，由隊中兩大射手祖利安昆諾尼斯(Julian Quinones)及魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)入波，輕取最終只有9人應戰的南非；雖然主力中堅、副隊長施薩蒙迪斯(Cesar Montes)亦被逐出場，但今場由將會第60次上陣、在希臘搵食的佐治山齊士(Jorge Sanchez)頂上，守力保持。再者，球隊揭幕戰未用盡全力，傷癒的隊長中場艾臣艾華利斯(Edson Alvarez)只後備出場、另一在AC米蘭效力的射手辛迪亞高基文尼斯坐冷板；如今3分在手，老帥艾基利(Aguirre)隨時多作輪換，今場加強中場攔截力，迎戰同組最強對手。
墨西哥首輪2比0贏波正路，南韓2比1反勝捷克則屬驚喜；雖然「太極虎」隊長孫興民失機頻頻，但中場主力黃仁範1入球1助攻，造就後備前鋒吳賢揆攻入奠勝球，反映球隊在後防大將金玟哉壓陣下，中前場除「老孫」外，仍有不少好手包括上仗後備出場的黃喜燦及李康仁，可靈活調動隨時改變戰局。
由於太極虎尾輪將鬥同組最弱的南非，預期今場續在瓜達拉哈拉出戰，將以穩守突擊先抵禦主隊澎湃的氣勢，博得1分仍會有利爭首名出線。兩軍去年曾在美國交手，當時墨西哥補時入波，打和2比2；預期今場開出和局機會不細，但形勢使然，博入球「細」盤會更安心。
美國主場鬥南非求連捷
同日另一場比賽，捷克周四深夜轉戰美國阿特蘭大鬥南非。捷克上仗先勝後敗，踢法單調技術平凡，但其死球威力猶在；今場遇上上仗防線漏洞頻生的南非，必以狂轟猛炸招呼對手。庸中取佼，鬥心及人腳較佳的捷克，可以秤先。(球賽編號FB0025，6月19日00:00開賽)
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