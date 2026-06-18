世界盃｜A組勝方交鋒 墨西哥「細」鬥南韓

世盃次輪分組賽揭開戰幔，其中主辦國之一的墨西哥，周五早上在瓜達拉哈拉的A組比賽，迎戰上仗同樣打開勝門的南韓。兩軍今場和波，基本上已可提早出線，未必急於進取，入球中位數[2.5]球「細」盤可熱捧。(球賽編號FB0028，6月19日09:00開賽)

墨西哥上仗順風順水，由隊中兩大射手祖利安昆諾尼斯(Julian Quinones)及魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)入波，輕取最終只有9人應戰的南非；雖然主力中堅、副隊長施薩蒙迪斯(Cesar Montes)亦被逐出場，但今場由將會第60次上陣、在希臘搵食的佐治山齊士(Jorge Sanchez)頂上，守力保持。再者，球隊揭幕戰未用盡全力，傷癒的隊長中場艾臣艾華利斯(Edson Alvarez)只後備出場、另一在AC米蘭效力的射手辛迪亞高基文尼斯坐冷板；如今3分在手，老帥艾基利(Aguirre)隨時多作輪換，今場加強中場攔截力，迎戰同組最強對手。