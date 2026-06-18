世界盃｜英格蘭挫克羅地亞旗開得勝 哈利卡尼梅開二度

兩隊上半場合演入球大戰，開賽僅 12 分鐘，克羅地亞傳奇老將莫迪歷（Luka Modrić）在禁區內侵犯馬度基（Noni Madueke），球證判罰十二碼。英格蘭由哈利卡尼（Harry Kane）操刀，雖然第一槍被對方守門員利華高域（Dominik Livaković）撲出，但球證裁定利華高域提前離線需要重罰。卡尼頂住壓力再度施射中鵠，助英格蘭先拔頭籌領先 1：0。

落後的「格仔軍團」隨即展開反撲。36 分鐘，盧卡蘇錫（Luka Sučić）在禁區邊緣回傳，巴杜利拿（Martin Baturina）迎球起腳轟入一記精彩絕倫的「世界波」，為克羅地亞追成 1：1 平手。42 分鐘，英格蘭獲得角球機會，迪格蘭賴斯（Declan Rice）傳中，哈利卡尼在禁區內力壓對手頂入，攻入個人在世界盃決賽周的第10個入球，助英格蘭再度超前 2：1。

眼看英格蘭即將領先回更衣室，克羅地亞在補時最後階段再度展現頑強鬥志。補時 5 分鐘，老將比列錫（Ivan Perišić）接應長傳頭槌二傳，彼德穆沙（Petar Musa）在後角突破防線包抄破網，為克羅地亞在半場前奇蹟追成 2：2 平手完半場。