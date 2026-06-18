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體育
出版：2026-Jun-18 06:37
更新：2026-Jun-18 06:37

世界盃｜英格蘭挫克羅地亞旗開得勝 哈利卡尼梅開二度

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世界盃｜英格蘭4：2克羅地亞

拉舒福特為英格蘭埋齋。（路透社）

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兩隊上半場合演入球大戰，開賽僅 12 分鐘，克羅地亞傳奇老將莫迪歷（Luka Modrić）在禁區內侵犯馬度基（Noni Madueke），球證判罰十二碼。英格蘭由哈利卡尼（Harry Kane）操刀，雖然第一槍被對方守門員利華高域（Dominik Livaković）撲出，但球證裁定利華高域提前離線需要重罰。卡尼頂住壓力再度施射中鵠，助英格蘭先拔頭籌領先 1：0。

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落後的「格仔軍團」隨即展開反撲。36 分鐘，盧卡蘇錫（Luka Sučić）在禁區邊緣回傳，巴杜利拿（Martin Baturina）迎球起腳轟入一記精彩絕倫的「世界波」，為克羅地亞追成 1：1 平手。42 分鐘，英格蘭獲得角球機會，迪格蘭賴斯（Declan Rice）傳中，哈利卡尼在禁區內力壓對手頂入，攻入個人在世界盃決賽周的第10個入球，助英格蘭再度超前 2：1。

眼看英格蘭即將領先回更衣室，克羅地亞在補時最後階段再度展現頑強鬥志。補時 5 分鐘，老將比列錫（Ivan Perišić）接應長傳頭槌二傳，彼德穆沙（Petar Musa）在後角突破防線包抄破網，為克羅地亞在半場前奇蹟追成 2：2 平手完半場。

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換邊後，英格蘭未受半場前被追平影響繼續搶攻。下半場早段，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）於右輔路憑個人技術硬闖爆入禁區，並於窄角度施射尾柱破網，盡顯巨星身價，助「三獅軍團」第三度領先至 3：2。

領先後的英格蘭調兵遣將，更於 85 分鐘收到經濟之效！兩名後備入替的球員合演「後備連線」，沙卡（Bukayo Saka）於前場乖巧分球，拉舒福特（Marcus Rashford）接應後起腳射遠柱破門。這個精彩入球成功為英格蘭擴大比分至 4：2 奠定勝局，於 L 組首戰旗開得勝。

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