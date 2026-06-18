熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-18 09:24
更新：2026-Jun-18 09:24

世界盃｜加納臨完場一擊即中！　絕殺巴拿馬取關鍵三分

分享：
世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社）

世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社）

adblk4

繼英格蘭以 4:2 擊敗克羅地亞後，L 組上演首輪分組賽另一對碰，由加納對陣巴拿馬。

此戰相當重要，關乎兩隊能否以其中一隊最佳第三名出線淘汰賽，最終加納憑著臨完場 90+5 分鐘一次反擊機會，耶蘭基（Caleb Yirenkyi）接應傳中近門撞入，成功絕殺巴拿馬。

賽前被看低一線的巴拿馬，與其世盃第一分僅僅一步之遙。足球，有時就是如斯殘酷。

世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社） 世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社） 世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社） 世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社） 世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社） 世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分（路透社）

施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷

今場加納精銳盡出，鋒線上有現時效力曼城的星級翼鋒施美安（Antoine Semenyo），以及前英超射手佐敦阿休（Jordan Ayew）等好手。論牌面，加納理應能夠壓制巴拿馬，豈料巴拿馬上半場反客為主，不論是控球率（64%），還是射門數（3次）都比加納佔優。

加納主力施美安原本被安排出任左翼，但一直缺乏觸球機會，之後被調入中路協助組織。然而此舉都未有成效，上半場加納欠缺攻勢，能夠守住和局已是萬幸。

施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社） 施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社） 施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社） 施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社） 施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社） 施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社） 施美安開賽表現蹩腳　巴拿馬加納半場互交白卷（路透社）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃茶餐廳睇波好去處（資料截至6月16日）

換邊後雙方節奏「快上快落」，加納於下半場中段曾有兩次黃金機會，佐敦阿休於 65 分鐘接應傳中正欲施射，可惜被巴拿馬守將積奧雲尼拉莫斯（Jiovany Ramos）快一步飛身攔截；其後佐敦阿休於 73 分鐘開出一記右路罰球，加納中堅艾積迪爾（Jonas Adjetey）頭槌攻門僅僅斜出。

豈料比賽臨完場前兩分鐘掀起高潮，加納憑著一次反擊機會，有如閃電之勢將球由後場帶到前場，效力英超「升班馬」高雲利地的班頓阿辛迪（Brandon Thomas-Asante）左路傳中，耶蘭基接應傳中射入空門，於 90+5 分鐘絕殺巴拿馬，最終以 1:0 贏下這場出線關鍵一戰。

adblk5
耶蘭基於臨完場前的入球，令他成為球隊贏波功臣。（路透社）

耶蘭基於臨完場前的入球，令他成為球隊贏波功臣。（路透社）

世界盃2026 L組英格蘭大軍名單 世界盃2026 L組克羅地亞大軍名單 世界盃2026 L組加納大軍名單 世界盃2026 L組巴拿馬大軍名單

賽後加納全取三分，僅次英格蘭排於 L 組次名。巴拿馬之後還要對陣同組的克羅地亞及英格蘭，相信要在今屆爭取他們世界盃歷史第一分，難度堪比登天。

世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽D組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽G組形勢（截至6月16日11:10） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽I組形勢（截至6月17日08:10） 世界盃2026分組賽J組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月19日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月19日09:15） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務