世界盃｜臨完場一擊即中！　加納絕殺巴拿馬取關鍵三分

繼英格蘭以 4:2 擊敗克羅地亞後，L 組上演首輪分組賽另一對碰，由加納對陣巴拿馬。 此戰相當重要，關乎兩隊能否以其中一隊最佳第三名出線淘汰賽，最終加納憑著臨完場 90+5 分鐘一次反擊機會，耶蘭基（Caleb Yirenkyi）接應傳中近門撞入，成功絕殺巴拿馬。 賽前被看低一線的巴拿馬，與其世盃第一分僅僅一步之遙。足球，有時就是如斯殘酷。

施美安開賽表現蹩腳 巴拿馬加納半場互交白卷 今場加納精銳盡出，鋒線上有現時效力曼城的星級翼鋒施美安（Antoine Semenyo），以及前英超射手佐敦阿休（Jordan Ayew）等好手。論牌面，加納理應能夠壓制巴拿馬，豈料巴拿馬上半場反客為主，不論是控球率（64%），還是射門數（3次）都比加納佔優。 加納主力施美安原本被安排出任左翼，但一直缺乏觸球機會，之後被調入中路協助組織。然而此舉都未有成效，上半場加納欠缺攻勢，能夠守住和局已是萬幸。

換邊後雙方節奏「快上快落」，加納於下半場中段曾有兩次黃金機會，佐敦阿休於 65 分鐘接應傳中正欲施射，可惜被巴拿馬守將積奧雲尼拉莫斯（Jiovany Ramos）快一步飛身攔截；其後佐敦阿休於 73 分鐘開出一記右路罰球，加納中堅艾積迪爾（Jonas Adjetey）頭槌攻門僅僅斜出。 豈料比賽臨完場前兩分鐘掀起高潮，加納憑著一次反擊機會，有如閃電之勢將球由後場帶到前場，效力英超「升班馬」高雲利地的班頓阿辛迪（Brandon Thomas-Asante）左路傳中，耶蘭基接應傳中射入空門，於 90+5 分鐘絕殺巴拿馬，最終以 1:0 贏下這場出線關鍵一戰。