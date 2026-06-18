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體育
出版：2026-Jun-18 10:56
更新：2026-Jun-18 10:56

世界盃｜C朗戴特別版「SIU臂章」 遭剛果民主球員直言「老了」

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世界盃｜C朗戴特別版「SIU臂章」 遭剛果民主球員直言「老了」

世界盃｜C朗戴特別版「SIU臂章」 遭剛果民主球員直言「老了」

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葡萄牙在世界盃分組賽以1︰1賽和剛果民主共和國，焦點仍然落在C朗拿度（Cristiano Ronaldo）身上。雖然他戴上特別版臂章，但踢足全場3次起腳都未能中目標，未能在射手榜追近麥巴比、美斯、夏蘭特、哈利卡尼。

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）特別版「SIU臂章」 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）踢足全場沒有入球。（路透） C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對剛果民主共和國，3次爭頂贏得2次。（AP） C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在失球後與球證討論。（AP） C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對剛果民主共和國，3次起腳皆不中目標。（路透） C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對剛果民主共和國後出Post稱仍未結束。（路透） C朗拿度（Cristiano Ronaldo）對剛果民主共和國離場時，被不少球迷高呼「美斯、美斯」（路透）

C朗︰一切都未結束

陷入8個月國家隊入球荒的C朗賽後接受訪問時，稱「球隊不缺甚麼，足球就是這樣，葡萄牙本來可以贏波。」踢足全場的C朗全場有21次傳送有19球到位，3次起腳皆不中目標。

而C朗賽後在社交平台出Post稱︰「不是我們想要的開局，但一切都未結束，大家抬起頭，專心準備下一場比賽。」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的臂上，有一個FIFA設計的特別版臂章，上面印有C朗的招牌慶祝動作「SIU」剪影，與美斯、莫迪歷、紐亞一同擁有寫上「LEGACY」的字眼臂章，代表曾參與5屆世界盃決賽周或以上。

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剛果民主球員︰沒有針對C朗部署

剛果民主共和國穆卡奧（Ngal'ayel Mukau）賽後訪問時，更直言球隊沒有針對C朗的部署︰「老實說，球隊沒有計劃如何阻止C朗，因為他已不再年輕，當去到這個年紀，一切都不一樣，難以做出從前做到的事。無論如何，我很尊重他，他是其中一個史上最佳球員。」

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