中國速度不止「29小時起好一棟11層高公寓」，還可以第一時間拜訪佛得角門將禾仙夏（Vozinha）的家。中國網紅「非洲佛得角🇨🇻阿杰」快人一步，拜訪禾仙夏（Vozinha）位於Sao Vicente的屋企。

禾仙夏表妹於網紅店鋪工作

「非洲佛得角🇨🇻阿杰」片中可見其母親手執鮮花，表妹穿上球衣，另姨姨則手持禾仙夏的照片。阿杰在說明中表示︰「今天上門拜訪了佛得角門將的母親，家裡氛圍溫馨。阿姨十分和善，聊起門將年少追夢的經歷，滿是心痛與驕傲。」原來禾仙夏表妹在阿杰的店鋪工作，因與禾仙夏一家相熟，才可以取得獨家採訪。

而當地人都為禾仙夏而高興，紛紛上門拜訪或贈送禮物。網友留言稱「起初我以為全世界都有中國人是句玩笑」、「別人的記者還在飛機上，中國人已經進了門」。