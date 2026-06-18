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體育
出版：2026-Jun-18 11:24
更新：2026-Jun-18 11:24

世界盃｜佛得角門將屋企獲中國網紅搶先拜訪 IG追隨者超越保方大谷翔平

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世界盃｜佛得角門將屋企獲中國網紅搶先拜訪 IG追隨者超越保方大谷翔平

世界盃｜佛得角門將屋企獲中國網紅搶先拜訪 IG追隨者超越保方大谷翔平

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中國速度不止「29小時起好一棟11層高公寓」，還可以第一時間拜訪佛得角門將禾仙夏（Vozinha）的家。中國網紅「非洲佛得角🇨🇻阿杰」快人一步，拜訪禾仙夏（Vozinha）位於Sao Vicente的屋企。

「非洲佛得角🇨🇻阿杰」拜訪禾仙夏（Vozinha）位於Sao Vicente的屋企 當地人都為禾仙夏而高興，紛紛上門拜訪或贈送禮物。 後來路透社記者上門採訪禾仙夏（Vozinha）（路透社） 後來路透社記者上門採訪禾仙夏（Vozinha）（路透社） 後來路透社記者上門採訪禾仙夏（Vozinha）（路透社） 後來路透社記者上門採訪禾仙夏（Vozinha）（路透社）

禾仙夏表妹於網紅店鋪工作

「非洲佛得角🇨🇻阿杰」片中可見其母親手執鮮花，表妹穿上球衣，另姨姨則手持禾仙夏的照片。阿杰在說明中表示︰「今天上門拜訪了佛得角門將的母親，家裡氛圍溫馨。阿姨十分和善，聊起門將年少追夢的經歷，滿是心痛與驕傲。」原來禾仙夏表妹在阿杰的店鋪工作，因與禾仙夏一家相熟，才可以取得獨家採訪。

而當地人都為禾仙夏而高興，紛紛上門拜訪或贈送禮物。網友留言稱「起初我以為全世界都有中國人是句玩笑」、「別人的記者還在飛機上，中國人已經進了門」。

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對西班牙7次撲救令禾仙夏（Vozinha）的IG氣勢一時無兩，IG Followers由賽前約4.5萬激增。截至6月18日早上11時，禾仙夏的IG Followers已升至1307萬，比兩大意大利門神當拿隆馬（675萬）及保方（1099萬）及棒球明星大谷翔平（1078萬）多，更有機會追上德國門將紐亞（1469萬）。

佛得角將在6月22日早上6時對烏拉圭，力爭在H組出線。

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