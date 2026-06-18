籃球新星挑戰計劃2026接受報名 霍嘉銘、李琪、任明敏等星級教練團執教（附報名連結）

籃球新星挑戰計劃2026接受報名 霍嘉銘、李琪、任明敏等星級教練團執教

由中國香港籃球總會及OPEN SPORTS聯合主辦的「籃球新星挑戰計劃 2026」現正接受報名，額滿即止。計劃專為U13、U16及U19男、女子新世代籃球員而設，旨在透過體能及技術測試、5vs5 實戰對抗、專業球隊訓練及分齡賽事，讓年輕球員於專業環境中接受培訓及挑戰，發掘具潛力的新星，推動本地青少年籃球發展。 「籃球新星挑戰計劃 2026」由多位本地籃壇星級教練親自主理，按不同年齡及男、女子組別設計訓練內容。表現突出的球員更有機會獲邀參與由前國家隊教練鄭薇親授的特訓營，近距離接受高水平籃球指導，機會難得。

從選拔到實戰 打造真正貼近比賽的成長舞台 籃球新星挑戰計劃 2026將於6月下旬至8月下旬舉行，為期約兩個月。參加球員將先接受首輪體能及技術測試，再於次輪選拔的5vs5 實戰對抗中展示個人能力、比賽閱讀、臨場判斷及團隊配合。 每位教練將根據球員於選拔階段的綜合表現，各自挑選12 名球員組隊，並帶領入選球員展開後續6 節系統化訓練及最少4 場分齡賽事，在專業球隊訓練及比賽的環境中提升實戰能力。 星級教練團坐鎮 發掘潛力 今屆計劃教練陣容雲集多位本地籃壇熟悉面孔，除了活躍於本地甲一賽場及香港代表隊的球員與教練，亦有長期深耕學界及女子籃球的籃壇代表。其中，永倫主教練霍嘉銘、滿貫教練梁民熊、甲一四冠王李琪等將擔任男子組教練。而女子組教練團亦同樣具代表性，包括近年退居幕後、協恩中學教練的任明敏（Miss Yum）、浸大女籃及東方女子籃球隊教練黃芷晴、全運會港隊女籃射手林碧怡等。教練團將於場上傳授學界、球會及高水平女子賽事經驗，協助球員提升技術、比賽信心及場上判斷。

優秀球員有機會接受鄭薇親授特訓 拓闊高水平籃球視野 於計劃中表現優秀的球員將有機會獲邀參與由前國家隊教練鄭薇親授的特訓營。擁有27年執教經驗的鄭薇具備豐富高水平賽事及球隊培訓經驗，對球員的技術細節、比賽節奏、場上決策及團隊執行均有深厚理解。參與特訓的年輕球員將可近距離接觸更高水平的籃球技術、心理質素及實戰指導，進一步拓闊視野。 籃球新星挑戰計劃 2026報名連結 報名日期︰即日起至2026年6月25日下午11時59分 *額滿即止

對象︰男/女子U19：年齡介乎 17 至 19 歲之青年球員（出生於 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日） 男/女子U16：年齡介乎 14 至 16 歲之青年球員（出生於 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日） 男/女子U13：年齡介乎 10 至 13 歲之青年球員（出生於 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日） 訓練時間表︰選拔首輪 (聖方濟各大學) U19：6月27日 | U16、U13：7月11日 內容：體能及技術測試 選拔次輪 (聖方濟各大學) U19：6月28日 | U16、U13：7月12日 內容：5vs5實戰對抗 入選通知 (電郵通知)