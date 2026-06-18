世界盃｜美斯涉踩對手小腿未受罰　南非批評不公提出上訴

南非就隊中球員施雲尼（Themba Zwane）在揭幕戰領紅牌，並被罰停賽3場一事提出上訴，並指控阿根廷的美斯（Lionel Messi）在比賽中踩中對手的小腿，但視像助理裁判（VAR）未有介入，情況非法不公。
南非的施雲尼在上星期的揭幕戰對墨西哥，被VAR檢視出暴力行為，在84分鐘被直接紅牌驅逐，而事後他因為暴力行為，被停賽3場處分。不過南非主帥保路斯（Hugo Broos）周三（17日）在賽前記者會上提出批評：「我不想美斯領紅牌，像他這樣的球員就應該留在場內，我們都見到他是多優秀的球員，但這分別在哪？施雲尼的紅牌判得太重了，我與他重看那個狀況，我不認為這是紅牌。然後與昨日美斯的事比較，我肯定不同意。我記得美斯那次甚至VAR沒有介入，但這次卻介入了。」
在施雲尼的狀況，他當時以手肘撞向墨西哥的球員，而美斯在對阿爾及利亞的比賽，他被拍到在一次搶球中，踩中對手艾沙文迪（Aissa Mandi）小腿的後方。保路斯再指：「當你重看那狀況，那個墨西玷球員阻礙我的球員，他甚至不是在看球，而是看着施雲尼。施雲尼只是嘗試越過他，手臂放得高過肩膀，然後你就罰他紅牌和停賽3場？對不起，我認為這罰太重了。」