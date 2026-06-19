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體育
出版：2026-Jun-19 07:00
更新：2026-Jun-19 07:00

世界盃｜夏蘭特麥巴比譯名成Threads熱話 耶耶托尼成歷史

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世界盃｜夏蘭特麥巴比譯名成Threads熱話 耶耶托尼成歷史

世界盃｜夏蘭特麥巴比譯名成Threads熱話 耶耶托尼成歷史

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挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）及法國射手麥巴比（Kylian Mbappe），日前在今屆首次披甲皆有入球，分別為挪威及法國隊全取三分。不過NowTV譯名再次成為網民討論焦點，一名網民在Threads表示︰「其實香港人已經叫慣左夏蘭特及麥巴比，真心唔明為何now台繼續叫賀蘭，安巴比。」

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NowTV宣傳電影時，Caption使用夏蘭特而不是賀蘭 Now新聞網中，可以找到「世界盃睇波日記｜螢花Vian點解叫「夏蘭穎」」 Now Sports帖文就使用賀蘭而非夏蘭特

有網民留言稱「懶係跟原文正音譯名，結果譯到一頭霧水」、「廣東體育台反而係叫夏蘭特、麥巴比」、「叫慣咗魔人布歐同忍者龜」，更有人稱「最搞笑係有時Now啲人會口快快叫咗夏蘭特，之後又改口叫返賀蘭，根本連班講波佬都叫唔慣」「譯名除讀音要接近，也需要名字要靚。Haaland用正音譯要叫可能，Messi 譯做咩事？Hazard譯做阿沙？咪就係夏蘭特/美斯/夏薩特好睇D囉，跟返馬會啦好心」「我支持用原文正音翻譯，但要中途無啦啦改嘅唔該改埋碧咸先」

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夏蘭特︰普通人讀「夏蘭特」就可以

事實上，艾寧夏蘭特父親（Alf-Inge Haaland）效力列斯聯及曼城時，香港傳媒常用譯名已經是夏蘭特。而艾寧夏蘭特本人數年前曾解釋，挪威人可以讀「賀蘭」（Err - Ling - Bra'ot Holland），而普通人讀「夏蘭特」（Erling Braut Haaland）就可以。因此在英超的影片中，他發音為「夏蘭特」。

而Now新聞網中，可以找到「世界盃睇波日記｜螢花Vian點解叫夏蘭穎」、「球星夏蘭特代言王老吉廣告扮哥斯拉噴火配樂超洗腦網民」，同時亦可以搜尋到「賀蘭：美斯是瘋子」、「【全場精華】世界盃I組賀蘭世盃首戰兩入球挪威4比1大勝伊拉克」。

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域天拿變域真亞

其餘不少譯名亦有爭議，葡萄牙中場域天拿（Vitinha）讀自己的名字為「域天拿」，但卻被NowTV譯為域真亞。克羅地亞後衛加華度爾（Josko Gvardiol）則被Now譯為法迪奧。有球迷表示澳洲前鋒穆罕默德托尼（Mohamed Toure）被Now稱為托希，如果耶耶托尼（Yaya Toure）現在才出道，變成「也也托希」，未能「yeah yeah yeah」。

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