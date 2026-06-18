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體育
出版：2026-Jun-18 16:51
更新：2026-Jun-18 16:51

世界盃｜剛果球迷嗌「美斯」取笑C朗　葡萄牙馬天尼斯反駁拒換人指責

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C朗戴後返回更衣室

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正當美斯（Lionel Messi）在阿根廷大演帽子戲法，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在葡萄牙的比賽了無建樹，葡萄牙球星因此不止受到質疑，在侯斯頓的剛果民主共和國球迷，更是高呼「美斯」來招呼C朗。至於葡萄牙主教練馬天尼斯（Roberto Martinez）在賽後回應有關拒換走C朗的質疑。

在葡萄牙對剛果民主共和國家分組賽，葡萄牙在領先一球下被扳平，41歲的C朗除了兩次完全不中目標的射門外，控球的機會也是寥寥可數。這也是C朗連續10場的國際賽未有入球。在賽後，大批的剛果民主共和國球迷，在C朗步入球員通道期間，就不斷地叫「美斯、美斯」來揶揄C朗的表現。

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C朗在對剛果民主共和國踢足90分鐘未有表現。(美聯社)

馬天尼斯：換走C朗絕對荒謬

在賽後的記者會上，葡萄牙領隊的馬天尼斯更被質疑拒絕在比賽換出C朗。馬天尼斯回應指：「當一場比賽需要入球的時間，把世界上最頂級的射手換走絕對是荒謬。我們開始得非常非常好，我們的水平，我們的控制力，我們進入禁區的方式。在取得入球後，通常入球的興奮會幫助球隊保持對比賽的控制，並嘗試爭取第2個入球，然而卻產生了相反的效果。因此，這反而讓我們更想控球。我們給了剛果重新組織防守陣型和組織反擊的機會，也讓我們損失坎很多防守的深度。讓這對剛果有利。」

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馬天尼斯指：「世界盃就是這樣，甚麼事都可以發生。阿根廷（上屆）輸給了沙特阿拉伯，最後還得了世界盃冠軍。2010年，西班牙輸了給瑞士，但最後也不是都贏得冠軍。他們的表現看來不像是最終的冠軍，但這就是過程中的一部份。我們現在討論的是世界盃的首場比賽。今日在我們攻入第1球後，這種狀況對我們的表現產生了負面影響。我們不敢再冒險，不再尋找空間，也不再進入進攻區域。這更多的是情緒問題，而不是戰術或技術問題。這種情況時有發生，這是世界盃的一部份。現在我們要評估這場比賽，並在第2場比賽中改進。」

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