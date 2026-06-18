熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-18 17:56
更新：2026-Jun-18 17:56

世界盃｜前克羅地亞小姐相隔4年再曝露球場

分享：
2026 06 17T190735Z 619657956 UP1EM6H1H4MVV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ENG CRO

前克羅地亞小姐的Ivana Knoll再現身克羅地亞比賽場地。(路透社)

adblk4

在4年前卡塔爾世界盃，以極曝露衣裝引起注意的前克羅地亞小組Ivana Knoll，在4年後再現身世界盃賽場。她今次穿着更大膽的衣裝，在達拉斯參與克羅地亞的球迷遊行以及入場觀戰。

前克羅地亞小組的Ivana Knoll，在上屆世界盃以曝露的衣著吸引了媒體的目光。而在4年後，她又一次進入媒體的視野。她在早前參與了克羅地亞球迷在達拉斯的巡遊。在英格蘭對克羅地亞當日，她亦穿上一套非常曝露的衣裝進入球場，並在媒體通道上任攝影師拍攝。

Ivana Knoll在向一些媒體表示，她會繼續跟隨着克羅地亞的旅程。而她表示仍期待莫迪歷（Luka Modric）的演出。Ivana Knoll在上屆世界盃一炮而紅，不過其後也隨世界盃消失在球迷視野。

adblk5
Ivana Knoll早前參與克羅地亞球迷在達拉斯的巡遊。(路透社) 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll 前克羅地亞小組Ivana Knoll
世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽D組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽G組形勢（截至6月16日11:10） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽I組形勢（截至6月17日08:10） 世界盃2026分組賽J組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月19日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月19日09:15） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃茶餐廳睇波好去處（資料截至6月16日）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務