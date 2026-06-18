世界盃｜前克羅地亞小姐相隔4年再曝露球場

在4年前卡塔爾世界盃，以極曝露衣裝引起注意的前克羅地亞小組Ivana Knoll，在4年後再現身世界盃賽場。她今次穿着更大膽的衣裝，在達拉斯參與克羅地亞的球迷遊行以及入場觀戰。

前克羅地亞小組的Ivana Knoll，在上屆世界盃以曝露的衣著吸引了媒體的目光。而在4年後，她又一次進入媒體的視野。她在早前參與了克羅地亞球迷在達拉斯的巡遊。在英格蘭對克羅地亞當日，她亦穿上一套非常曝露的衣裝進入球場，並在媒體通道上任攝影師拍攝。

Ivana Knoll在向一些媒體表示，她會繼續跟隨着克羅地亞的旅程。而她表示仍期待莫迪歷（Luka Modric）的演出。Ivana Knoll在上屆世界盃一炮而紅，不過其後也隨世界盃消失在球迷視野。