世界盃｜捷克南非各一言和 仍未打開勝利之門

世界盃分組賽第二輪展開，A組的捷克面對南非於6分鐘打開紀錄，但末段失12碼。最終捷克以1：1賽和南非，兩隊均未打開勝利之門。

第2名女性球證執法男子世界盃

今場有美國籍球證杜莉賓素執法，是第2名於世界盃男子賽事執法的女性球證。兩軍於A組首戰均落敗，要保住出線希望今場不容有失捷克上半場6分鐘便打開紀錄，一次界外球快擲，接應的夏路錫在右路傳中，南非守將穆達奧誤判下皮球漏向後方，令捷克的阿歷山大蘇查卡有機會送出直線，最終由沙迪歷克為球隊射成1：0。