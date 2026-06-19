世界盃｜捷克南非各一言和 仍未打開勝利之門

世界盃分組賽第二輪展開，A組的捷克面對南非於6分鐘打開紀錄，但末段失12碼。最終捷克以1：1賽和南非，兩隊均未打開勝利之門。
第2名女性球證執法男子世界盃
今場有美國籍球證杜莉賓素執法，是第2名於世界盃男子賽事執法的女性球證。兩軍於A組首戰均落敗，要保住出線希望今場不容有失捷克上半場6分鐘便打開紀錄，一次界外球快擲，接應的夏路錫在右路傳中，南非守將穆達奧誤判下皮球漏向後方，令捷克的阿歷山大蘇查卡有機會送出直線，最終由沙迪歷克為球隊射成1：0。
南非上半場有5次射門，與捷克一樣，最接近的當數完半場前左路傳中，捷克門將高華出迎甩手，皮球落在馬斯高的腳下，但他轉身起腳被擋。捷克半場領先1：0。
南非83分鐘扳平
下半場捷克甫開賽一輪狂攻，但達利達的射門被南非中場伊美奧干擋到；盧卡斯施夫的遠射又被南非門將朗雲威廉斯托出底線。之後柏德列舒希克在無人看管下頂頭槌，但被威廉斯一抱入懷。遲遲未能拉開比數的捷克，於81分鐘輸12碼；馬斯高於禁區外起腳，省中柏華蘇歷的左手。南非由莫高拿操刀中鵠，於83分鐘扳平1：1。
兩軍最終各一言和，在A組積分榜同得1分。捷克連續兩場領先下最終未能贏出，他們最後一場的對手是東道主墨西哥，南非則鬥南韓。