世界盃｜文森比入替166秒窩利破僵局 瑞士力挫十人波斯尼亞

世界盃B組第二輪賽事，瑞士面對波斯尼亞多踢一人下，憑兩名後備兵建功，以4：1擊敗對手。
兩軍首戰均和波失分，上半場戰情膠著，兩軍合共有7次射門，各有1次中目標，但攻勢始終不算入肉，於敵軍禁區內觸球均少過10次。最具威脅的攻勢來自瑞士，於10分鐘有丹尼度耶接應通透直線後起腳，但射中網側。兩軍半場互交白卷。
波斯尼亞若非門將華斯捷左飛右撲，早已失守。他先於56分鐘救將度耶的精彩倒掛托出底線，再於63分鐘擋走比列安保路的頭槌攻門。
波斯尼亞79分鐘踢少個
瑞士到74分鐘終於打破僵局，一次左路傳中波斯尼亞守將頭槌解圍不遠，瑞士的文森比後備上陣166秒立即建功，他球不著地起腳，省中人改變方向入網。波斯尼亞5分鐘後更踢少個，梅哈利莫域作為最後一名守將，鏟跌引球入禁區的比列安保路，直接紅牌被逐。
文森比梅開二度
多踢一人的瑞士在85分鐘，由另一後備兵魯賓華加斯燙射地波破網。90分鐘文森比再接應左路地波傳送，第一時間撞射破網，個人梅開二度。波斯尼亞在93分鐘憑一記妙射破蛋，左路角球被瑞士門將基哥高保手槌打出，艾文馬域第一時間窩利抽射破網。但艾馬美域於96分鐘在己方禁區侵犯對手，瑞士獲判12碼並由格列沙加埋齋。
最終瑞士以4：1擊敗波斯尼亞，以1勝1和得4分暫列B組榜首，波斯尼亞的戰績則是1和1負得1分。瑞士最後一輪的對手是東道主加拿大，波斯尼亞則鬥卡塔爾。