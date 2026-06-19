世界盃｜文森比入替166秒窩利破僵局 瑞士力挫十人波斯尼亞

世界盃B組第二輪賽事，瑞士面對波斯尼亞多踢一人下，憑兩名後備兵建功，以4：1擊敗對手。

兩軍首戰均和波失分，上半場戰情膠著，兩軍合共有7次射門，各有1次中目標，但攻勢始終不算入肉，於敵軍禁區內觸球均少過10次。最具威脅的攻勢來自瑞士，於10分鐘有丹尼度耶接應通透直線後起腳，但射中網側。兩軍半場互交白卷。

波斯尼亞若非門將華斯捷左飛右撲，早已失守。他先於56分鐘救將度耶的精彩倒掛托出底線，再於63分鐘擋走比列安保路的頭槌攻門。