世界盃｜南韓門將金承奎甩手犯錯 墨西哥2戰全勝首名晉級32強

世界盃A組第2輪分組賽，主辦國墨西哥把握南韓門將金承奎犯錯，以1︰0取得2連勝，2戰6分鎖定A組首名，是今屆首支出線32強球隊。

金承奎上半場精彩撲救

由於捷克被南非逼和，令同樣賽前手執3分的墨西哥及南韓在A組出線形勢大好。墨西哥後衛施薩蒙迪斯（Cesar Montes）停賽，令司職防守中場的艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）要暫代中堅一職，他發揮出色令南韓上半場只有一次不中目標的埋門。上半場主隊多番成功裝越位，包括孫興民笠射空門被艾華利斯倒掛救出一球。19分鐘祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）接應傳中飛頂，被金承奎精彩撲出。

然而金承奎50分鐘變罪人，南韓隊友將墨西哥傳中頂高，他出迎原來接實皮球，但與隊友相撞而甩手，被路爾斯洛慕（Luis Romo）輕鬆射入空門。