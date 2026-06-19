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體育
出版：2026-Jun-19 11:44
更新：2026-Jun-19 11:44

世界盃｜南韓門將金承奎甩手犯錯 墨西哥2戰全勝首名晉級32強

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世界盃｜南韓門將金承奎甩手犯錯 墨西哥2戰全勝晉級32強

世界盃｜南韓門將金承奎甩手犯錯 墨西哥2戰全勝晉級32強

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世界盃A組第2輪分組賽，主辦國墨西哥把握南韓門將金承奎犯錯，以1︰0取得2連勝，2戰6分鎖定A組首名，是今屆首支出線32強球隊。

世界盃｜墨西哥對南韓，孫興民上半場笠射被救空門，及後被吹罰越位在先。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓，孫興民上半場笠射被救空門，及後被吹罰越位在先。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓，南韓門將金承奎救出對方攻門。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓，艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）倒掛護空門。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓，孫興民積極及防守走位。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP） 世界盃｜墨西哥對南韓。（AP）

金承奎上半場精彩撲救

由於捷克被南非逼和，令同樣賽前手執3分的墨西哥及南韓在A組出線形勢大好。墨西哥後衛施薩蒙迪斯（Cesar Montes）停賽，令司職防守中場的艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez）要暫代中堅一職，他發揮出色令南韓上半場只有一次不中目標的埋門。上半場主隊多番成功裝越位，包括孫興民笠射空門被艾華利斯倒掛救出一球。19分鐘祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）接應傳中飛頂，被金承奎精彩撲出。

然而金承奎50分鐘變罪人，南韓隊友將墨西哥傳中頂高，他出迎原來接實皮球，但與隊友相撞而甩手，被路爾斯洛慕（Luis Romo）輕鬆射入空門。

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南韓主帥洪明甫落後下，即以黃喜燦及吳賢揆入替孫興民及李在城增添活力，再以曹圭成換白昇浩增強前線高度，但曹圭成埋門被墨西哥門將魯爾蘭祖（Raul Rangel）接實，墨西哥迎到完場以1︰0取勝。

世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，南韓門將金承奎甩手令墨西哥先開紀錄。（路透） 世界盃2026，路爾斯洛慕（Luis Romo）把握南韓門將甩手開紀錄。（路透）

6月25日免費直播南韓鬥南非

墨西哥將在6月25日早上9時對捷克，而南韓同樣時間鬥南非，ViuTV99台將免費直播孫興民領軍一戰。

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