世界盃｜美斯家族證實父親健康問題　上仗對阿爾及利亞一度感觸

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在對阿爾及利亞一仗帽子戲法後，一度感觸流淚。他的家人在星期四（18日）證實，美斯的父親佐治（Jorge Messi）確實出現了健康問題。

美斯家族向媒體公開的聲明表示：「他（美斯父親）目前正在接受醫療觀察，正在康復中，他的狀況正在好轉。」美斯的家族回應了有關於美斯父親的醫療狀況，並否認一些傳聞：「鑑於近幾個小時的各種說法、謠言和猜測都被推翻，家屬希望對某些缺乏敏感性、尊重和道德底線地，對待這純粹的私人家庭事務深感不滿。」