世界盃｜美斯家族證實父親健康問題　上仗對阿爾及利亞一度感觸

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在對阿爾及利亞一仗帽子戲法後，一度感觸流淚。他的家人在星期四（18日）證實，美斯的父親佐治（Jorge Messi）確實出現了健康問題。
美斯家族向媒體公開的聲明表示：「他（美斯父親）目前正在接受醫療觀察，正在康復中，他的狀況正在好轉。」美斯的家族回應了有關於美斯父親的醫療狀況，並否認一些傳聞：「鑑於近幾個小時的各種說法、謠言和猜測都被推翻，家屬希望對某些缺乏敏感性、尊重和道德底線地，對待這純粹的私人家庭事務深感不滿。」
他們指：「家屬想澄清，只有至親才能提供關於佐治病情的準確可靠資訊。因此，任何非來自家屬及其官方的版本、聲明或資訊均不應被視為有效或真實。在這樣的時刻，我們懇請大家保持責任感、謹慎和同情心。一個人的健康及其身邊人的安寧不應成為猜測或不負責任的媒體關注的對象。我們衷心感謝大家表達的關懷、尊重和關心，並懇請大家在此期間尊重佐治及其家人的私隱。任何相關更新都將由家屬通過適當渠道及時發布。」
美斯賽後透露家庭問題
美斯在個人首次在世界盃決賽周大演帽子戲法，並將世界盃入球紀錄增至16球，與高路斯（Miroslav Klose）一樣，但事後他表示，因為個人經歷一些「困難時刻」而有所感觸，其後再透露是家人的問題。媒體之後了解到是因為其父親健康出現問題。佐治是美斯足球生涯重要的人物，他在2000年代初就陪同美斯前往巴塞隆拿，在當地開始足球生涯，並一直作為美斯在場外處理生意或是合約，包括美斯轉會巴黎聖日耳門及國際邁亞密，佐治都有份為美斯與球會協商，還有美斯的生意，包括住宅、酒店或餐廳，都是由佐治負責。