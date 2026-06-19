世界盃｜科特迪瓦新星迪奧文迪賽前長文悼亡妹　誓成為下一個C朗

科特迪瓦新星恩迪奧文迪（Yan Diomande），在世界盃前親撰感人的信件，悼念他已去世的妹妹，並表示要成為另一個基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）。 19歲的迪奧文迪，據報獲得利物浦提出8,600萬英鎊轉會費，希望從德國的RB萊比錫，帶到晏菲路，但被萊比錫拒絕，而紅軍亦準備提高報價。這位科特迪瓦新星目前仍在美國為國家出戰世界盃。他在賽前，透過「球員論壇」，發表了自己的一封，寄給天國的信。 這位科特迪瓦的新星透露，自己最要好的妹妹在15歲的時候，遭人落藥身亡。而他一直沒有忘記妹妹對他的支持，以及在成為球員之前的艱辛。迪奧文迪表示，要在世界盃的舞台證明自己，證明妹妹沒有錯。迪奧文迪在首場的比賽對厄瓜多爾，當選為比賽的最佳球員。迪奧文迪表示，他希望能對上偶像C朗，並讓他知道妹妹的存在。

恩迪奧文迪的信全文翻譯： 親愛的Roxane， 還記得，當有人買給我一件假的曼聯波衫，然後我用黑色箱頭筆，寫上「Ronaldo 7」嗎？那時我們不知道有錢和貧窮，只知道快樂。 還記得當年在阿比讓，25個人擠在一間屋子裡睡覺嗎？媽媽想看電視劇，其他人卻都想看電影。還記得我總是假裝睡著，然後半夜偷偷溜進電視房嗎？我會把電視音量調得很低，大概只調到兩格。我會在黑暗中看足球，然後做夢。 記得當大人看我在泥地上踢足球時，因為我勁力的射門，而給我外號「羅拔圖卡路士」嗎？還記得當時我有多生氣，因為C朗才是我偶像。

還記得我9歲那年，去離家很遠的地方玩嗎？我們去了科莫埃南部的Inter Foot，就在加納邊境附近。當時我還是個小男孩，孤零零的。我不知道我有沒有跟你講過這個故事，我和其他孩子常去村裡偷薯仔，因為我們太餓了。我們搞了個「銀行搶劫案」。2個孩子分散店主的注意力，然後其他18個孩子帶著2個薯仔跑了出來。那薯仔其實不好吃，但味道卻很正。哈哈哈哈。直到現在，它仍然是我最愛吃的東西。煮薯仔，淋上油。它總是能讓我想起那些日子 還記得我第一對真正的波砵嘛？我甚至都抱著它們睡覺。小時候，我一直穿著那種白色塑膠涼鞋踢球。即使現在回家，我還是穿著它們踢。這是我們家的傳統。

還記得我回家的時候，你會跟我的鄰居朋友們說：「你怎麼不訓練了？恩又不會給你買車，你得繼續努力。」 你當時才10歲，就已經是我的經紀人了。 還記得我們如何坐在一起夢想着移民法國嗎？我們會如何購物，擁有自己的住宅，然後我成為富有的足球員，有車，有樓，然後你不用擔心甚麼。當所有人都在嘲笑我之時，你是唯一相信我會成為下一個C朗。 記得當我15歲去美國入讀高中，然後我思鄉嘛？我不知道那幾個月人們說甚麼，他們安排我坐在一個法國孩子隔離，然後他翻譯老師說的話。記得當我打電話給你，說「你一定不相信，那些孩子在與老師在爭吵。」

你知道，在老家，我們連看長輩一眼都不敢。 記得當時，我不敢相信，這些孩子放學後食煙。 然後你說這聽起來像美國的電視劇。 記得當他們帶我去般尼茅夫試腳嗎？在車路士、格拉斯哥流浪、奧林比亞高斯、水晶宮，伊斯（伊比爾治伊斯，Eberechi Eze）和奧利斯（米高奧利斯，Michael Olise）在訓練後都走來跟我說「孩子，你很厲害。」 但是他們還是沒有簽下我。 即使去到美職聯的B隊，他們都不要我，我甚至不知道原因。他們從來沒有給我解釋，大人控制着所有事，他們只帶着我走遍整個歐洲，但所有人都一直說不。

我的簽證到期了，我的夢想要完了。他們將我送返非洲，然後我們一起哭。 你是那個仍沒有停止相信我的人。在幾星期後，我簽了雷加利斯，然後我們又有另種眼淚了。 在那時我還有感情。現在，我甚麼感覺都沒有了。感覺自己好像不再是人了。自從你過世後，我的世界就只剩下一片空白。 他們告訴我你過世的那天，我甚至都沒掉一滴眼淚。我當時完全呆了。 這是在我首次代表雷加利斯上陣的數星期，誰會在18歲時的地標戰是對皇家馬德里？這是太瘋狂了，這是一場夢。

然後就是惡夢。有人一直從家中打給我，我覺得很煩厭。我當時不知道他們為甚麼一直打給我。 我接通電話後，他們連語氣都沒緩和。你知道家鄉那邊是甚麼樣，沒有感情，只有… 「你妹妹走了」 「甚麼？」 「她死了」 「你在說甚麼？」 「有人在她派對的飲品落藥，然後她再沒法起來。她走了。」 你當時只有15歲。 15歲。 我當時不知道如何反應，我不知道，因為我想知道為甚麼。可能這是妒忌，可能這就是在我們國家才發生，可能我可以保護你，但我不知道。

我嘗試相信是上帝的安排，這是我一切能做的了。我沒有嘗試忘記，因為我知道我永遠不會忘記，我知道我能做的一切就是利用這痛苦去努力，去取得我們夢想要的東西。 我寫下這個是因為我不能說出來，我寫下來因為我想你知道，我會確保你繼續存在，我會保證全世界所有人都知道你的名字。 我在球場上做的一切，都是為你。 自從上次見到你之後，發生了很多事……你肯定難以置信。我自己都不敢相信。 你知道有多瘋狂嘛？在我首戰對皇馬，我竟然和麥巴比（基利安麥巴比，Kylian Mbappe）交換了球衣，記得當我們在電視上看他嘛，然後你說：「麥巴比？是的，他很好，不過我哥哥更厲害。」

有一件事我錯了，是我不想變得富有。我看到它讓人們，甚至整個家庭變得如何。當我還在雷加利斯，我把一切賺到，都寄回家了。然後到後來，我甚至不想要錢了。那簡直就是個負擔。他們沒完沒了的苛索。我猜他們以為我已經是個百萬富翁。我連住所都沒有。我住在訓練場，一個連電視都沒有的房間。每天除了踢球就是睡覺。 我不想要大屋，我不想要名車，我只想把一切寄託足球。向世界證明，我妹妹是對的。 啊，你可能覺得這很有趣。 當我轉去為RB萊比錫比賽，我一直都遲到。唔，其實不是遲到，我是準時的，然而在德國這代表你遲到。

所以你知道我之後怎麼。我開始所有事都早到90分鐘，就是因為我太早，他們開始叫我「德國人」。 我總是做事過頭，一點都不冷靜。你以前也這麼說過。 現在，球場是我唯一能感到自在的地方。在這裡，我感到平靜，可以和你說話。我多麼希望你還在，這樣我就可以告訴你——我們成功了。 你說的一切都成為現實了。 我們明日就離開為世界盃準備。真的，你哥哥準備去為科特迪瓦比賽，像杜奧巴（Didier Drogba）、像耶耶托尼（Yaya Toure）、像謝雲奴（Gervinho）。 我甚至不把這當成比賽，我看成是個舞台。這是一個機會，向世界所有人證明你眼中的我。每一次我入球，我會肯定全世界知道你的名字。我肯定他們不會忘記你。