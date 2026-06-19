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體育
出版：2026-Jun-19 14:56
更新：2026-Jun-19 14:56

世界盃｜杜曹不滿賽前攝記太近阻視線　國際足協修改採訪要求

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杜曹不滿在賽前被記者包圍。(美聯社)

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英格蘭在日前在達拉斯對克羅地亞的分組賽，因為攝影記者都堆在英格蘭的後備席前，令杜曹（Thomas Tuchel）表示未能見到自己球員。國際足協（FIFA）因此作出修訂，不過能否令這位德國教練滿意就要等下一輪比賽。

杜曹在對克羅地亞的比賽後，投訴指因為攝影師過多，阻擋了他望向球員的方向，稱影響他的比賽體驗。FIFA在星期四（18日）的比賽就修訂了指引，令攝影師更加緊密，並留有空間讓雙方教練團隊可以左右移動。然而英國媒體指，這未必是杜曹想要的效果。

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英格蘭的後備席被記者包圍。(路透社)

杜曹指他參賽體驗被毀

英國《每日郵報》指出，在溫布萊球場，當播放國歌之時，記者是站在兩個技術指導區之間，確保教練的視野不受阻礙。然而在達拉斯，攝影師都站在杜曹之前，令到杜曹稱見不到球員。他說：「我懇求國際足協改變攝影師的位置，因為我在國歌時都見不到球隊，我是在等待這時刻的。」

據在比賽前的影片，杜曹也反映了不滿：「非常近呀各位，你們太近了。你們近到我見不到其他事。」他賽後指：「這是非常、非常特別的時刻，然後在我面前半米以外就有50個攝影師，令我都見不到任何球員。這有點毀了我的體驗。」報道指，原因是達拉斯，以至英格蘭未來比賽的波士頓或紐約的賽場，都是為NFL而設，故此缺乏了相關空間。

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