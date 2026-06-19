世界盃｜杜曹不滿賽前攝記太近阻視線　國際足協修改採訪要求

英格蘭在日前在達拉斯對克羅地亞的分組賽，因為攝影記者都堆在英格蘭的後備席前，令杜曹（Thomas Tuchel）表示未能見到自己球員。國際足協（FIFA）因此作出修訂，不過能否令這位德國教練滿意就要等下一輪比賽。

杜曹在對克羅地亞的比賽後，投訴指因為攝影師過多，阻擋了他望向球員的方向，稱影響他的比賽體驗。FIFA在星期四（18日）的比賽就修訂了指引，令攝影師更加緊密，並留有空間讓雙方教練團隊可以左右移動。然而英國媒體指，這未必是杜曹想要的效果。