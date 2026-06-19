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體育
出版：2026-Jun-19 15:54
更新：2026-Jun-19 15:54

世界盃｜補水時間對球隊有咩影響？邊隊最受害

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今屆世界盃其中一項爭議，就是在所有的比賽中，強制加入了每半場的補水時間，俗稱「水Break」。不少球迷批評是強行讓電視台增加廣告時間，而教練亦認為這是變相將比賽改為4節，改變了足球的節奏。事實上，連同在今早（19日）的瑞士對波斯尼亞，不少比賽都因為這段時間，為教練提供可以改寫戰果的機會。

國際足協（FIFA）今屆賽事，以考慮球員福祉為理由，在所有比賽的22分鐘後，讓球證中斷比賽讓球員可以補充水份。這起源於美國在夏天的天氣炎熱，加入休息時間是考慮到球員的健康。然而今屆世界盃的場地，從北美南面的墨西哥到北面加拿大，溫差可以相距很大，然而比賽無論天氣都額外增加補水時間，而直播的電視台也隨即可以插播廣告，因此被認為是收歛財之舉。

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捷克隊在補水的時間講解戰術。(路透社)

英格蘭主帥的杜曹（Thomas Tuchel）更認為，其實在室內的比賽，根本就沒有必要設下補水時間，這明顯已不只是球員福祉的考慮。

杜曹承認可為教練提供戰術調配

在事實上，有教練們也看準了這變相的4節比賽，作出了特殊的戰術。杜曹認為，在可以重新組織球員，以及休息的時間，讓教練們有更多戰術調配可以做。而根據英國《鏡報》的報道，點出了其中3場改變戰果的「水Break」。其中一場是東道主美國對巴拉圭，巴拉圭隊在下半場本來沒有多少的機會，不過在補水休息過後，他們成功「破蛋」。

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瑞士的穆拉耶堅，承認利用補水的時間，為球隊突擊對手。(路透社)

在海地對蘇格蘭一戰，加勒比海的海地本來有個不錯的開局，然而在上半場「水Break」過後，優勢盡失，並被蘇格蘭的約翰麥甘尼（John McGinn）攻入全場的唯一入球反勝。第3場是伊朗對新西蘭，太平洋的新西蘭上半場本來有較多優勢，也憑艾利積斯（Eli Just）打開紀錄，但上半場的補水後，伊朗迅速扳平。比賽最後2:2完場。

水Break不利鬥耐性球隊

目前可以肯定是，「水Break」給予球隊重整旗鼓的機會。但這對於強隊還是弱旅有利，還需要繼續留意。但是報道認為，由於比賽連續時間的降低，這對於節奏較慢，重視控球的球隊會較不利，因為他們會較依靠透過長時間的專注尋找突破點，如果對手需要全神貫注的時間縮短，依賴控球耐性的球隊就更加不利。

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