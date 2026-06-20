世界盃｜沙巴利71秒閃電入球破局　摩洛哥一球氣走蘇格蘭

世盃 C 組上演出線關鍵一戰！由首戰全取三分的蘇格蘭，對陣非洲強隊摩洛哥。 摩洛哥憑著沙巴利（Ismael Saibari）開賽 71 秒的閃電入球，不僅打破今屆世盃最快入球紀錄，更一箭定江山，幫助摩洛哥以 1:0 小勝蘇格蘭。

摩洛哥閃電入球 蘇格蘭措手不及半場無力反擊 甫開賽摩洛哥大致控制局面，右路尤為活躍，前場核心巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）及隊長夏基美（Achraf Hakimi）合作無間。來到僅僅 1 分 11 秒，巴謙戴亞斯送出精彩長傳，沙巴利於禁區右側接應後窄位「窩利」狂抽抽遠柱破網，為今屆世盃暫時最快入球，為摩洛哥早早領先 1:0。 儘管落後的蘇格蘭力求反撲，但根本未能穿過摩洛哥的佈防，及至臨完半場前才錄得一腳射門，上半場摩洛哥以 1:0 領先。

蘇格蘭尾段積極反撲 麥湯文尼難救主 換邊後，摩洛哥繼續控制局面，先有入球功臣沙巴利於 50 分鐘射門中柱，夏基美於 62 分鐘的射門僅僅斜出。 在下半場「飲水休息」時間後，蘇格蘭重掌控球權，務求在餘下時間追平，但組織攻勢能力始終普普。麥湯文尼（Scott McTominay）於 84 分鐘殺入禁區右路窄射中網側；此子在 88 分鐘在禁區內轉身近射，亦過不到摩洛哥嚴密防守。摩洛哥成功守住一球優勢，以 1:0 小勝蘇格蘭。

全取三分的摩洛哥賽後以 4 分升上 C 組榜首，出線機會高唱入雲；而蘇格蘭則以 3 分排名第二，雖剛經歷敗仗，但出線未言絕望。