熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-20 14:06
更新：2026-Jun-20 14:06

世界盃｜夏基美強姦案須接受審訊　摩洛哥仍全力支持

分享：
2026 06 19T232041Z 1736687871 UP1EM6J1SUG9J RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP SCO MAR

摩洛哥隊長的夏基美因為強姦罪而被起訴。(路透社)

adblk4

法國巴黎的上訴法院，在星期五（19日）就摩洛哥隊長的夏基美（Achraf Hakimi），涉及強姦的指控，裁定需要進行聆訊。而摩洛哥在對蘇格蘭的比賽期間，夏基美遭到「柴台」，但摩洛哥主教練奧亞比（Mohamed Ouahbi）表示，球隊全力支持夏基美。

案件源於今年2月，法院裁定夏基美需要接受有關強姦案的聆訊，夏基美的代表律師其後提出上訴，並否認犯案，而在摩洛哥對蘇格蘭的分組賽前數小時，法院駁回了夏基美的上訴，他需要接受審訊。夏基美在比賽仍擔任摩洛哥的隊長，不過在他觸球的時候，都會遭到球場內球迷的柴台。

adblk5
2026 06 20T000351Z 644109289 UP1EM6K006DCX RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP SCO MAR

夏基美辯解因自己有名才被起訴

對於夏基美的案件，摩洛哥的主帥奧亞比賽後表示：「你有沒有看比賽？我認為你有吧，夏基美的表現非常出色，所以我們很放鬆，他也很放鬆，我相信他踢得非常好。」奧亞比續說：「他做得很好，為甚麼還要談論管理？他早上起床，像其他人一樣吃飯，他很專注，他和每個球員都一起訓練，他想踢得精彩，而他也做到了。我們毋須多言，我們全力支持他，他現在非常放鬆，希望他能證明自己是世界上最好的閘位。我相信這對我、對球員，以及對關注我們的4,400萬摩洛哥球迷來說都非常重要。」

adblk6

夏基美被指控，在2023年的3月，在巴黎市郊的住所內，強姦一名當時24歲的女子。而巴黎凡爾賽上訴法院向媒體的聲明表示，夏基米已正式被起訴強姦罪。法院認為，在調查期間所得到的證據，足以對夏基美作出起訴。而夏基美在星期五於社交平台上發文，指要不是自己是名人，他的案件就會被撤回，聲稱自己是因為「容易落手的對像」，才被起訴。

世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月19日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月19日08:00） GROUP C GROUP D 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽G組形勢（截至6月16日11:10） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽I組形勢（截至6月17日08:10） 世界盃2026分組賽J組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月19日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月19日09:15） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24��巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃茶餐廳睇波好去處（資料截至6月16日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務