世界盃｜夏基美強姦案須接受審訊　摩洛哥仍全力支持

法國巴黎的上訴法院，在星期五（19日）就摩洛哥隊長的夏基美（Achraf Hakimi），涉及強姦的指控，裁定需要進行聆訊。而摩洛哥在對蘇格蘭的比賽期間，夏基美遭到「柴台」，但摩洛哥主教練奧亞比（Mohamed Ouahbi）表示，球隊全力支持夏基美。 案件源於今年2月，法院裁定夏基美需要接受有關強姦案的聆訊，夏基美的代表律師其後提出上訴，並否認犯案，而在摩洛哥對蘇格蘭的分組賽前數小時，法院駁回了夏基美的上訴，他需要接受審訊。夏基美在比賽仍擔任摩洛哥的隊長，不過在他觸球的時候，都會遭到球場內球迷的柴台。

夏基美辯解因自己有名才被起訴 對於夏基美的案件，摩洛哥的主帥奧亞比賽後表示：「你有沒有看比賽？我認為你有吧，夏基美的表現非常出色，所以我們很放鬆，他也很放鬆，我相信他踢得非常好。」奧亞比續說：「他做得很好，為甚麼還要談論管理？他早上起床，像其他人一樣吃飯，他很專注，他和每個球員都一起訓練，他想踢得精彩，而他也做到了。我們毋須多言，我們全力支持他，他現在非常放鬆，希望他能證明自己是世界上最好的閘位。我相信這對我、對球員，以及對關注我們的4,400萬摩洛哥球迷來說都非常重要。」

夏基美被指控，在2023年的3月，在巴黎市郊的住所內，強姦一名當時24歲的女子。而巴黎凡爾賽上訴法院向媒體的聲明表示，夏基米已正式被起訴強姦罪。法院認為，在調查期間所得到的證據，足以對夏基美作出起訴。而夏基美在星期五於社交平台上發文，指要不是自己是名人，他的案件就會被撤回，聲稱自己是因為「容易落手的對像」，才被起訴。