世界盃｜美國功臣費文稱讚家族基因　父親29年前成超級碗冠軍

美國藉着阿歷斯費文（Alex Freeman）以及對手的烏龍波，以2:0擊敗澳洲，提早取得淘汰賽的資格。而西雅圖的流明球場對於費文來說是家族的重要場所，原因是其父親在30年前在這個地方，成功2次達陣為球隊取勝，其後同一賽季贏得美國的超級碗。
為美國攻入重要一球的費文，其父親的安東尼奧費文（Antonio Freeman）曾經是美式足球員，1997年贏過超級碗的冠軍。就在費文這個歷史性的球場流明球場，前身是西雅圖國王巨蛋，是西雅圖的重要體育場地。在1996年9月29日其父親在一場NFL賽事，個人取得2次達陣以及接得一個108碼的傳球，協助綠灣包裝工擊敗西雅圖海鷹，之後同一個賽季，安東尼奧為包裝工奪得美式足球最高殊榮的超級碗。
費文在賽後表示：「對我而言，這只是展示我家族基因的優秀。他（父親）可以成為偉大的球員，而我也可以在自己的路上成為傳奇。我認為這充分說明擁有一個成功的父親是多麼了不起，他能夠指導我，讓我為這樣的時刻做好準備。」對於入球需要透過視像助理裁判（VAR）介入，他表示：「最初，這是被判『詐糊』，所以當VAR介入我就很緊張。不過我很高興能貢獻勝利。」他續說：「當判定入球後，我見到我的隊友在跑，我就知道我得要走了，因為他們是來剷我。」