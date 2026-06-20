世界盃｜美國功臣費文稱讚家族基因　父親29年前成超級碗冠軍

美國藉着阿歷斯費文（Alex Freeman）以及對手的烏龍波，以2:0擊敗澳洲，提早取得淘汰賽的資格。而西雅圖的流明球場對於費文來說是家族的重要場所，原因是其父親在30年前在這個地方，成功2次達陣為球隊取勝，其後同一賽季贏得美國的超級碗。

為美國攻入重要一球的費文，其父親的安東尼奧費文（Antonio Freeman）曾經是美式足球員，1997年贏過超級碗的冠軍。就在費文這個歷史性的球場流明球場，前身是西雅圖國王巨蛋，是西雅圖的重要體育場地。在1996年9月29日其父親在一場NFL賽事，個人取得2次達陣以及接得一個108碼的傳球，協助綠灣包裝工擊敗西雅圖海鷹，之後同一個賽季，安東尼奧為包裝工奪得美式足球最高殊榮的超級碗。