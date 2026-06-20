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體育
出版：2026-Jun-20 15:33
更新：2026-Jun-20 15:33

世界盃｜阿根廷串流平台變「亞視」　女主持誤報美斯父死訊惹眾怒

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阿根廷的女主持人誤報美斯父親死訊。(網上圖片)

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的家族，在日前澄清美斯父親的健康問題。源於當地一個串流頻道的主持人，在節目中誤報死訊。雖然涉事的頻道表示與相關人等結束合作關係，不過仍引起美斯球迷的批評。

阿根廷的一個串流平台Luzu TV，在直播途中，51歲的女主持科蘭西亞（Florencia Pena）突然表示：「我不想帶來負面消息，不過美斯的父親已經離世，這非常突然，是在世界盃期間發生。」有關報道隨即在社交平台傳播，之後雖然科蘭西亞指有關消息未經核實。其後美斯家族發聲明，表示美斯父親佐治（Jorge Messi）仍在接受治療，並表明其他的消息都並非事實。

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美斯在為阿根廷備戰。(路透社)

科蘭西亞其後向美斯家族道歉，並指有關資訊是由節目組傳遞給她，她以為已經得到核實。她表示「我向美斯一家道歉，我對於涉這次的錯誤深感羞愧。我必須澄清，這條錯誤訊息是在直播中被告知，我以為節目團隊已經核實過，而我竟然相信了。即便如此，我仍然要為自己犯下的錯誤承擔責任，這也是我決定退出並結束在Luzu節目的原因。我再次由衷地道歉，是我錯了。」

阿根廷總統公開批評

雖然Luzu道歉，以及作出紀律調查，並表示有關消息的公布並不能接受，而有關節目相關人士亦被辭退，不過阿根廷人仍感到不滿，總統米萊（Javier Milei）在社交平台批評科蘭西亞是「廢話」，他指：「在串流頻道上發表的那些駭人聽聞、肆無忌憚且未經證實的言論，即便信息屬實也依然令人憤慨，因為它們涉及公民的私生活，這提醒我們，有些人以為只要手裡拿著咪或筆，就可以肆無忌憚為所欲為。」

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