世界盃｜夏蘭特率挪威 I組攻塞內加爾博「大」

維京大軍，乘勝再攻！由艾寧夏蘭特(Erling Haaland)掛帥的挪威，首戰盡顯強大攻力，次輪遇上首戰敗不足辱的西非好手塞內加爾料鬥攻，入球中位數[2.5]球的「大」盤值捧。(球賽編號FB0043，6月23日08:00開賽，ViuTV99台直播)

索洛夫

挪威上仗遇同組最弱的伊拉克，排「4-4-2」陣式，由英超射球機器夏蘭特，配合西甲中鋒阿歷山大索洛夫(Sorloth)；雖然上半場一度被對手追平，但這股北歐旋風全場9次攻門5次中框，大勝4比1，足見進攻效率。球隊後防球員級數明顯不及中前場，主帥蘇巴根以攻為守，絕對符合實際情況，加上尾輪將鬥法國，今場博盡數贏波，有利下場部署。

沙迪奧文尼

世界排名「非洲二哥」的塞內加爾，上仗鬥法國踢了半場好波，易邊後對方加強進攻力度，在沙特掘金的門將伊度亞度文迪(Mendy)、中堅古列巴尼(Koulibaly)主導的防線招架不住，輸1比3收場。可幸箭頭尼高拉斯積遜(Jackson)、翼鋒沙迪奧文尼(Mane)及伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)幾位現役之前英超好手仍有實力，料塞軍今場開局仍會嘗試主攻進襲挪威防線，估計今場入球不缺。

米高奧利斯

麥巴比