世界盃｜美斯勢破紀錄賀壽 阿根廷J組贏波有「利」

本周三(24日)將度過39歲生辰的美斯，上仗大演帽子戲法，3比0擊潰阿爾及利亞後，以16球追平德國名宿高路斯(Klose)並列世界盃歷史神射手榜首位。今場不論續拍拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，或者上仗後備的祖利安艾華利斯(Alvarez)，鋒力同樣銳利，加上中場有迪保羅(De Paul)、安素費南迪斯(Enzo Fernandez)策動攻勢，美斯只要再入波，又會寫下世盃決賽周歷史新一頁，這份彌足珍貴的生日禮物，球王不會想錯過。

阿根廷今場若挫奧地利，亦差不多篤定首名出線，尾輪鬥約旦大可收起美斯等主將，留待淘汰賽出場搏殺，奧地利只屬歐洲二線球隊，阿根廷不會留手。