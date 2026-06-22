世界盃｜美斯勢破紀錄賀壽 阿根廷J組贏波有「利」

球王領軍，非同凡響！力圖衛冕的阿根廷分組賽首仗，得力球王美斯(Messi)獨取3球，大捷響頭炮；周一深夜轉戰達拉斯的J組榜首戰鬥奧地利，阿根廷兵勇勢盛，勝望依高唱。(球賽編號FB0041，6月23日01:00開賽)
本周三(24日)將度過39歲生辰的美斯，上仗大演帽子戲法，3比0擊潰阿爾及利亞後，以16球追平德國名宿高路斯(Klose)並列世界盃歷史神射手榜首位。今場不論續拍拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，或者上仗後備的祖利安艾華利斯(Alvarez)，鋒力同樣銳利，加上中場有迪保羅(De Paul)、安素費南迪斯(Enzo Fernandez)策動攻勢，美斯只要再入波，又會寫下世盃決賽周歷史新一頁，這份彌足珍貴的生日禮物，球王不會想錯過。
阿根廷今場若挫奧地利，亦差不多篤定首名出線，尾輪鬥約旦大可收起美斯等主將，留待淘汰賽出場搏殺，奧地利只屬歐洲二線球隊，阿根廷不會留手。
奧地利上仗3比1打敗約旦，表現一般，上季季尾出場機會不多的皇家馬德里老牌守將阿拉巴(Alba)，夥拍德甲弗賴保的菲臘連赫特(Lienhart)扼守中路，遇上約旦仍受不小壓力。前線全靠37歲老將阿拿奧杜域(Arnautovic)下半場後備上陣，才取回禁區內優勢；加上補時對手禁區內犯手球，才能拉開比分。奧地利鋒將今場遇上阿根廷的兩位英超勇悍中堅、基斯甸羅美路(Romero)及利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)，只怕難越雷池半步，今場捧阿根廷贏波正路。
阿爾及利亞鬥約旦爭首勝
同組約旦鬥阿爾及利亞。兩軍首輪同樣敗陣，但阿爾及利亞今場或讓兩位在沙特聯賽效力的好手、名將翼鋒馬列斯(Mahrez)及侯辛艾奧亞(Houssem Aouar)升任正選，發揮主攻威力，勝望彌高。(球賽編號FB0044，6月23日11:00開賽，ViuTV99台直播)
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