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體育
出版：2026-Jun-22 12:01
更新：2026-Jun-22 12:01

世界盃｜比利時杜古返歐洲迎接孩子出生　獲英格蘭屈堅斯支持

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比利時謝利美杜古

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比利時在悶和伊朗之後，出線形勢仍然未明朗。而隊中的翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）在今場因病缺陣，同時也表明在7月中需要離隊去等待太太分娩。這舉動被法國的一位女主播的批評指男人在分娩過程中沒有用。與杜古其實沒太多相識的英格蘭前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）就在記者會上維護杜古。

24歲的杜古因為呼吸道感染缺席對伊朗之外，也表明在7月的第2個星期就要請假返回歐洲，等待自己第1個孩子的出生，意味如果比利時晉身八強，他就會缺陣。法國的一位女主播就在節目中批評杜古：「令人嘔心的行為」，並指男人在分娩中沒有作用。阿士東維拉的屈堅斯與曼城的杜古，除了在英超賽場之後，其實沒太多交集。不過作為兩子之父的屈堅斯，被問到有關於杜古的看法時表示：「有人稱之為『嘔心』，首先，這不是用來形容分娩的方式。我有兩個孩子，我親眼目睹妻子生產的經歷，那次生產相當順利。我知道有些家人和朋友就沒有這麼順利。迎接第1個孩子來到這個世界，是一種恩賜。」

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屈堅斯續說：「在球季期間，很多時間你需要離開家人和朋友，這是非常難捱的時間。所以錯過這次機會是很大的遺憾，我理解他的決定。他絕對有權返回去的。我們是很幸運的人，我肯定他會得到很大的支持，並盡快趕回去，確保他能支持她（太太），然後就飛回到。我認為他在訓練後做甚麼與他人無關。如果他回去這麼做，我覺得很公平。我也會這麼做。我有2個孩子，我不覺得這有甚麼問題。」

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