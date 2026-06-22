世界盃｜埃及歷史首勝主帥講到眼濕濕　自詡成功解鎖沙拿

埃及在溫哥華成功反勝新西蘭，取得國家世界盃史上的第1場勝仗。主教練的哈辛（Hossam Hassan）在賽後眼泛淚光表示，這是埃及人夢寐以求的勝利。同時他自詡成功解鎖穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的威脅力。

自1934年以來，埃及第4次出戰決賽周，之前3屆埃及只在1990年和過2場。在這場分組賽埃及在半場落後下反勝，為球隊取得晉級淘汰賽的寶貴3分。59歲的哈辛在賽後受訪問中表示：「我對這場勝利非常高興，我感謝整個埃及的人民支持。這場勝利是獻給所有埃及人，不論男女。我極度興奮，這感受與數以百萬的埃及人一樣。