世界盃｜埃及歷史首勝主帥講到眼濕濕　自詡成功解鎖沙拿

埃及在溫哥華成功反勝新西蘭，取得國家世界盃史上的第1場勝仗。主教練的哈辛（Hossam Hassan）在賽後眼泛淚光表示，這是埃及人夢寐以求的勝利。同時他自詡成功解鎖穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的威脅力。
自1934年以來，埃及第4次出戰決賽周，之前3屆埃及只在1990年和過2場。在這場分組賽埃及在半場落後下反勝，為球隊取得晉級淘汰賽的寶貴3分。59歲的哈辛在賽後受訪問中表示：「我對這場勝利非常高興，我感謝整個埃及的人民支持。這場勝利是獻給所有埃及人，不論男女。我極度興奮，這感受與數以百萬的埃及人一樣。
哈辛又表示：「我們在比賽中取得了成功，並付出了巨大的努力，尤其是在上半場我們先失一球。不過，我們下半場表現出色，最終贏得了比賽。我要感謝所有球員、教練團和行政人員。每個人都為埃及在世界盃實現夢想，付出了巨大的努力。」對於隊中球星的沙拿，交出了1個入球及1次助攻為球隊致勝：「沙拿在場上的努力，這是所有人都應該知道。我可能是第一個讓他踢最適合他的威脅性、能力和素質位置的教練。我們一起做了很多東西，我相信我們會看到他更多的表現。」
Emotional Hossam Hossan. He’s probably the best coach we had since Hassan Shehata 👏 pic.twitter.com/CqM7ipCvJU— Wust el Balad🇪🇬 (@Sjannz12) June 22, 2026