世界盃｜佛得角球員抽筋被烏拉圭追平　主教練：比爾沙教我哋咩叫公平競技

世界盃新丁的佛得角，雖然在對烏拉圭的比賽成功迫和對手力保不敗，然而球隊主教練的布斯比達（Bubista）在賽後就對烏拉圭的追平感到非常氣憤。

佛得角在上半場先憑一次的罰球機會打開紀錄。然而在比賽的44分鐘，佛得角球員的艾簡祖（Telmo Arcanjo）因為抽筋而倒地，烏拉圭的費特歷高韋拿斯（Federico Vinas）原本還非常好心地抬起艾簡祖的大腿為他拉筋。不過當他發現烏拉圭取回皮球反擊時，就立即放下艾簡祖進攻，烏拉圭順利在這攻勢中追平。