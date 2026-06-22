世界盃｜佛得角球員抽筋被烏拉圭追平　主教練：比爾沙教我哋咩叫公平競技

世界盃新丁的佛得角，雖然在對烏拉圭的比賽成功迫和對手力保不敗，然而球隊主教練的布斯比達（Bubista）在賽後就對烏拉圭的追平感到非常氣憤。
佛得角在上半場先憑一次的罰球機會打開紀錄。然而在比賽的44分鐘，佛得角球員的艾簡祖（Telmo Arcanjo）因為抽筋而倒地，烏拉圭的費特歷高韋拿斯（Federico Vinas）原本還非常好心地抬起艾簡祖的大腿為他拉筋。不過當他發現烏拉圭取回皮球反擊時，就立即放下艾簡祖進攻，烏拉圭順利在這攻勢中追平。
布斯比達：只能吸取教訓
布斯比達在賽後記者會就對這失球非常失望：「我對此非常不滿。因為比爾沙（Marcelo Bielsa）教我們是要公平競技。這一點在他的記者會上說的，在他的球隊比賽中也體現得『淋漓盡致』。我們從他的態度學會了甚麼是公平競技。這是非常困擾的，不過這就是比賽的一部份，是讓球隊成長的一次經驗。我們應該做些甚麼來避免這情況，例如我們將球踢出界，然而我們卻以自己的方式處理。球員有時會感到壓力，這很正常，烏拉圭也是如此。我們只能從發生了的事情中吸取教訓。」
不過烏拉圭教練的比爾沙賽後指球隊未能掌握優勢：「我認為最大的問題，是我們下半場開始時一直控球在腳並領先。然而在這個時刻我們沒能就此結束，我們沒有創造威脅。」他指球隊缺乏最後一腳的能力。