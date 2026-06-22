世界盃｜伊朗不利環境下兩連和　主帥：我們將寫下歷史

今屆備受關注的亞洲球隊伊朗，在分組賽的第2場，在多打一人下以0:0與比利時戰平。球隊的主帥加蘭萊伊（Amir Ghalenoei）在賽後表示，雖然球隊有機會贏波，但這也是不錯的結果，並指球隊在最惡劣的情況之下仍保持不敗，這足以寫入國家足球的歷史。

因為伊朗局勢，美國限制伊朗隊在境內的逗留時間，然而伊朗以頑強的實力，賽和了新西蘭及比利時，下一仗會對埃及。對於球隊兩連和，加蘭萊伊在賽後表示：「我們在可能是最惡劣的環境下來到世界盃，但我們仍能在強隊和偉大的領隊對賽下取得成績，我們已經打了漂亮的比賽。我們有兩場出色的比賽沒有輸，今晚我們慶祝過後，明日就要專注埃及的比賽，因為他們是非常強的球隊。」