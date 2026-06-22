世界盃｜伊朗不利環境下兩連和　主帥：我們將寫下歷史

今屆備受關注的亞洲球隊伊朗，在分組賽的第2場，在多打一人下以0:0與比利時戰平。球隊的主帥加蘭萊伊（Amir Ghalenoei）在賽後表示，雖然球隊有機會贏波，但這也是不錯的結果，並指球隊在最惡劣的情況之下仍保持不敗，這足以寫入國家足球的歷史。
因為伊朗局勢，美國限制伊朗隊在境內的逗留時間，然而伊朗以頑強的實力，賽和了新西蘭及比利時，下一仗會對埃及。對於球隊兩連和，加蘭萊伊在賽後表示：「我們在可能是最惡劣的環境下來到世界盃，但我們仍能在強隊和偉大的領隊對賽下取得成績，我們已經打了漂亮的比賽。我們有兩場出色的比賽沒有輸，今晚我們慶祝過後，明日就要專注埃及的比賽，因為他們是非常強的球隊。」
比利時對伊朗精華
他續說：「我們需要恢復，之後我們又要飛過。其實我們沒有足夠的時間去恢復，明天我們會審視今場比賽，然後再準備對埃及。是的，我們現在需要是恢復。16小時，兩程飛機還有重要的比賽，我不認為有人能承受得來。我們的球員已經竭盡全力。我們現在最需要的就是恢復過來。」他又指：「球員在這狀況下來到，就已經要慶祝。我們是有機會贏的，不過我覺得這樣已經是很偉大的成就。我們的兩場世界盃要在這樣的環境下作賽，我們在比賽前不夠16小時內進行訓練，這將會寫入我們的足球歷史，後世可以談論我們的成就。」
查漢巴殊：希望下場早啲到
球員的查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh）就表示，希望可以下一仗早點到達比賽場地：「這只是要求公平，我認為這是對所有球隊的，我不覺得我們的要求是過多。從另一方面說，這是我們文化的一部份，就是在困難的環境下我們有更好表現。我認為這讓我們更團結，這是我們今日展示的其中項。我們展現了很強的韌性，這顯然部份源於我們所處的困境。」他說：「希望下一場比賽我們能早點準備。西雅圖是另一個城市，另一個地方，而且距離我們停留的蒂華納更遠。」