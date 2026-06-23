世界盃｜C朗領軍 葡萄牙K組誓除「烏」翻身

上仗錄零中框射門的球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo、C朗)，周二深夜續在侯斯頓的K組次輪賽事，領葡萄牙鬥防守不穩的烏茲別克(球賽編號FB0045，6月24日01:00開賽)，可博葡軍贏2球或以上。

葡萄牙上仗鬥剛果民主共和國一早領先，卻無以為繼，半場前被逼和，最終踢成1比1；球王C朗成為箭靶，表現乏善足陳，延續今年國際賽入球荒。不過主帥馬天尼斯力撐這位第6度參戰決賽周的名將，在對手禁區內牽制力強；始終C朗鬥心特強，葡軍鋒線人才濟濟，遇上上仗1比3不敵哥倫比亞的烏茲別克，只要眾將仍然齊心粉碎內訌謠言，今場有力大捷一吐烏氣。

烏茲別克上仗1比3不敵哥倫比亞，只見防守硬朗有餘但攔截略嫌魯莽，僅靠效力曼城的中堅卡胡辛洛夫(Khusanov)一人力撐；今場只怕中路防守難擋葡兵包括般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)等後上攻門，再次大敗收場。