世界盃｜L組擂台躉出擊 英格蘭主攻「大」戰加納

比寧咸與卡尼

力爭「將足球帶回家」的「三獅兵團」英格蘭，首戰力殺敗克羅地亞顯示陣容深度足及爭勝決心；L組次輪在波士頓鬥非洲「黑星」加納，料繼續主攻求勝，入球中位數[2.5]球，熱捧「大」盤。(球賽編號FB0046，6月24日04:00開賽)

拉舒福特

英格蘭上仗半場被追和2比2，全靠下半場加強逼搶，以4比2打敗克羅地亞。隊長哈利卡尼(Harry Kane)梅開二度，繼續是入球保證，球隊下半場中段換入拉舒福特(Rashford)、摩根羅渣士(Morgan Rogers)及布卡約沙卡(Bukayo Saka)等好手力顯陣容深度，加上祖迪比寧咸(Jude Bellingham)漸上力，將成為三獅今屆爭霸關鍵所在。至於由史東斯(Stones)及安斯干沙(Konsa)扼守中路，英格蘭錄得自一年前友賽1比3負塞內加爾後，首次在國際賽一場失2球；主帥杜曹今場以曼城中堅馬克古希(Marc Guehi)，代替史東斯，以堵塞防守漏洞。

加納上仗鬥巴拿馬守出信心，全場控球百分比及中框攻門次數雖不及對手，全靠高質前鋒包括曼城的好波之人安東尼施美安(Antoine Semenyo)，以及眾將雄厚體力，於補時絕殺對手。另外，之前被加拿大拒絕入境、上仗缺陣的中場主力湯馬士柏迪(Thomas Partey)，今場可登場加強「黑星」攻守力，預期該隊將伺機突擊制勝，遇上英軍防守不穩，今場博入球「大」盤更安心。

莫迪歷