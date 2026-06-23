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體育
出版：2026-Jun-23 10:01
更新：2026-Jun-23 10:01

世界盃｜夏蘭特又起孖　挪威險勝塞內加爾提早出線

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夏蘭特又一次梅開二度，為挪威3:1擊敗塞內加爾。(路透社)

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挪威的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），繼續追上美斯（Lionel Messi）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的射手之位。在對塞內加爾的第2場分組賽，在夏蘭特梅開二度之下，挪威以3:2擊敗對手，提早與法國取得32強出線資格。

上一輪分組賽麥巴比與夏蘭特梅開二度後，美斯就大演帽子戲法。在今輪麥巴比與美斯都再入2球。夏蘭特又需要追趕兩位射手。

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上半場初段挪威有不幸消息，拉亞臣（Julian Ryerson）受傷要由馬古斯柏達臣（Marcus Pedersen）入替。結果是後備的柏達臣，為挪威打開紀錄，他在43分鐘把握對手解圍失敗，推入禁區射成1:0，半場挪威以一球領先。

塞內加爾沙亞入兩球追近

塞內加爾下半場想追回比數，但換邊不夠3分鐘，挪威一次反擊由夏蘭特射入，為維京人將比數拉開。塞內加爾雖然在5分鐘後，由水晶宮的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）禁區快腳為塞內加爾追回一球。但是又只需要多5分鐘，夏蘭特又在門前為挪威再度拉開比數。塞內加爾的失球，還有門將伊度亞文迪（Edouard Mendy）受傷，要由後備的摩利迪奧（Mory Diaw）入替。

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挪威在領先2球下雖然縮後，不過還是偶有機會。其中波普（Oscar Bobb）禁區起腳，被柏夫施斯（Pathe Ciss）護空門。塞內加爾補時未有放棄，在補時3分鐘由伊斯美拿沙亞再追回一球，落後2:3。然而挪威最後還是守得住領先優勢，最終贏3:2，分組2連勝。挪威下一輪對法國，兩隊將競爭分組首次名，而塞內加爾需與伊拉克爭取第3名的機會。

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