英超｜貝安德辭市長無阻曼聯新球場計劃　取得奧脫福旁大多數土地

雖然之前有傳，一直支持曼聯新球場計劃的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在辭去市長工作爭取工黨黨魁，將影響有關計劃的發展。不過曼聯確定獲得了奧脫福球場附近，作為新球場興建的大多數土地，以便球會建造容納10萬人的新球場。

據英國廣播公司（BBC）報道，自曼聯的小股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）公布新球場計劃以來，球會一直進行土地收購。並據報近期已取得在西看台停車場附近，約25公頃的土地，用於建設新球場。而曼聯公布的日子，正好是貝安德宣誓就任國會議員及辭去大曼徹斯特市長。早前曾有指，貝安德的繼任人有機會影響市政府的撥款，不過BBC指，有關的計劃將不論大曼徹斯特市長的黨派誰屬，有關計劃只有英國政府能改變。