英超｜貝安德辭市長無阻曼聯新球場計劃　取得奧脫福旁大多數土地

雖然之前有傳，一直支持曼聯新球場計劃的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在辭去市長工作爭取工黨黨魁，將影響有關計劃的發展。不過曼聯確定獲得了奧脫福球場附近，作為新球場興建的大多數土地，以便球會建造容納10萬人的新球場。
據英國廣播公司（BBC）報道，自曼聯的小股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）公布新球場計劃以來，球會一直進行土地收購。並據報近期已取得在西看台停車場附近，約25公頃的土地，用於建設新球場。而曼聯公布的日子，正好是貝安德宣誓就任國會議員及辭去大曼徹斯特市長。早前曾有指，貝安德的繼任人有機會影響市政府的撥款，不過BBC指，有關的計劃將不論大曼徹斯特市長的黨派誰屬，有關計劃只有英國政府能改變。
曼聯的新球場發展總監洛捷（Collette Roche）表示：「今天的消息凸顯了我們在為曼聯建造世界級新主場方面取得的進展，也標誌著我們進入了下一個發展階段，這是一個重要的里程碑。能夠在如此接近奧脫福球場的地方建造新球場，讓我們能夠保留對球迷最重要的傳統、文化和儀式。我們致力於與球迷攜手建造一座世界級球場，而不僅僅是為了他們，我們將球場的氛圍、價格的合理性和便利性作為我們設計理念的核心。這是一個千載難逢的機遇，與地方及國家的發展目標完全配合。為我們的新球場找到合適的土地最為重要。」